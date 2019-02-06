انهيار, مبنى, من, 6, طوابق, في, اسطنبول,

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أعلن وزير الخارجية سيرغي لافروف، أن روسيا سترد بالمثل على الولايات المتحدة،...
صرح متحدث باسم طالبان الأفغانية بأن الولايات المتحدة تعهدت خلال المحادثات في...
تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مثير يظهر تسلل مجموعة من...
قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، إن أية خطة سلام لن يكتب لها النجاح...
أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني، أن إرساء الأمن والاستقرار في سوريا يشكل أحد أهم...
أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أنه يؤيد عودة سوريا إلى الجامعة العربية،...
وجهت مصر دعوات للفصائل للقاء جماعي يناقش ملف المصالحة في القاهرة. وقال عضو...
اتهم نائب رئيس الوزراء الياباني تارو أسو النساء اليابانيات في التسبب بتراجع عدد...
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه يعتزم الاجتماع بنظيره الكوري الشمالي كيم...
أثار طرد تلميذة جزائرية من مدرستها بعد أن أدت فيها الصلاة جدلا واسعا في الجزائر،...