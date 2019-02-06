انهيار, مبنى, من, 6, طوابق, في, اسطنبول,

أعلنت وسائل إعلام عن انهيار مبنى مكون من 6 طوابق في مدينة اسطنبول التركية، اليوم الأربعاء، حيث أسرعت قوات الإنقاذ وسيارات الإسعاف إلى المكان.وأشارت وسائل الإعلام إلى أن الانهيار وقع في منطقة مالتيب في الجزء الآسيوي من مدينة اسطنبول، وأن عمليات الإنقاذ مستمرة لانتشال المحاصرين من تحت الأنقاض.