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انهيار مبنى من 6 طوابق في اسطنبول



  |   وكالات   |   اضافة تعليق





أعلنت وسائل إعلام عن انهيار مبنى مكون من 6 طوابق في مدينة اسطنبول التركية، اليوم الأربعاء، حيث أسرعت قوات الإنقاذ وسيارات الإسعاف إلى المكان.


وأشارت وسائل الإعلام إلى أن الانهيار وقع في منطقة مالتيب في الجزء الآسيوي من مدينة اسطنبول، وأن عمليات الإنقاذ مستمرة لانتشال المحاصرين من تحت الأنقاض.




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