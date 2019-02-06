تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-02-06 16:24:48 العثور على جثة خالد شحادات من الناصرة في مجدال هعيمك |  2019-02-06 16:30:14 انهيار مبنى من 6 طوابق في اسطنبول |  2019-02-06 16:28:49 حماس: تلقينا دعوة مصرية لاجتماع فصائلي بالقاهرة |  2019-02-06 15:55:52 موسكو تعلن انسحابها من معاهدة الصواريخ مع واشنطن خلال 6 أشهر |  2019-02-06 15:55:50 طالبان: اتفقنا مع واشنطن على سحب نصف القوات |  2019-02-06 14:55:41 فيديو.. قرود جائعة "تقتحم" جامعة سعودية |  2019-02-06 14:55:29 أبو ردينة : لا سلام دون القدس |  2019-02-06 14:45:38 جلسة عمل في بلدية الناصرة بحضور نائب وزير الصحة والطيبي لبحث سبل دعم مستشفيات المدينة |  2019-02-06 14:19:56 اعتقال مشتبه بالضلوع بجريمة قتل اشرف ابو قاعود من يافا |  2019-02-06 14:16:42 روحاني: أمن سوريا واستقرارها أحد أولويات سياستنا الخارجية |  2019-02-06 14:55:25 التشكيلة المتوقعة لمواجهة برشلونة وريال مدريد |  2019-02-06 13:28:09 عباس يؤيد عودة سوريا لجامعة الدول العربية |  2019-02-06 13:15:13 سيدة تربح اليانصيب ببطاقة بنكية مسروقة.. فمن ينال الجائزة؟ |  2019-02-06 12:35:45 عشية حوار موسكو.. الفصائل تتوجه الى القاهرة |  2019-02-06 12:45:56 15 يوما وكلب سالا ينتظر عودة نجم البريميرليغ الغائب |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

حماس: تلقينا دعوة مصرية لاجتماع فصائلي بالقاهرة



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أعلنت حركة حماس، اليوم الاربعاء، تلقيها دعوة من مصر لحضور لقاء يجمع فصائل العمل الوطني في القاهرة.



وقال عضو المكتب السياسي لحركة حماس حسام بدران في تصريح صحفي، إن اللقاء سيعقد لبحث مواجهة التحديات التي تواجه المشروع الوطني الفلسطيني، وسبل إعادة الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام، مؤكدا ترحيبا حركته بالدعوة.


ويتواجد وفد من الحركة، برئاسة رئيس المكتب السياسي، إسماعيل هنية، في القاهرة منذ يوم الأحد الماضي، حيث أجرى لقاءات منفصلة مع الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي، زياد النخالة، ووزير المخابرات المصرية، عباس كامل.




كلمات متعلقة

حماس:, تلقينا, دعوة, مصرية, لاجتماع, فصائلي, بالقاهرة,

تابعونــا

العثور على جثة خالد شحادات من الناصرة في مجدال هعيمك العثور على جثة خالد شحادات من الناصرة في مجدال هعيمك 2019-02-06 | 16:24:48

عثر اليوم الاربعاء على جثة خالد شحادات من الناصرة البالغ من العمر 52 عاما في مبنى...

جلسة عمل في بلدية الناصرة بحضور نائب وزير الصحة والطيبي لبحث سبل دعم مستشفيات المدينة جلسة عمل في بلدية الناصرة بحضور نائب وزير الصحة والطيبي لبحث سبل دعم مستشفيات المدينة 2019-02-06 | 14:45:38

تقام في هذه الاثناء في بلدية الناصرة جلسة عمل بين رئيس البلدية السيد علي سلام...

اعتقال مشتبه بالضلوع بجريمة قتل اشرف ابو قاعود من يافا اعتقال مشتبه بالضلوع بجريمة قتل اشرف ابو قاعود من يافا 2019-02-06 | 14:19:56

اعتقلت شرطة المركز اليوم الاربعاء شابا 25 عاما من يافا بشبهة الضلوع في جريمة قتل...

وقفة احتجاجية لطواقم المستشفى الانجليزي في الناصرة بعد الاعتداء على طبيب وضربه من قبل متعالج وقفة احتجاجية لطواقم المستشفى الانجليزي في الناصرة بعد الاعتداء على طبيب وضربه من قبل متعالج 2019-02-06 | 12:18:42

نظمت إدارة مستشفى الناصرة الانجليزي بالتعاون مع نقابتي المستخدمين والأطباء...

اصابة متوسطة حتى الخطيرة خلال شجار في عكا اصابة متوسطة حتى الخطيرة خلال شجار في عكا 2019-02-06 | 11:29:50

اصيب رجل يبلغ من العمر 45 عاما باصابات وصفت بين المتوسطة والخطيرة اليوم الاربعاء...

العثور على جثة رجل في مبنى مهجور بمنطقة مجدال هعيمك العثور على جثة رجل في مبنى مهجور بمنطقة مجدال هعيمك 2019-02-06 | 11:11:53

عثر اليوم الاربعاء على جثة رجل يبلغ من العمر 40 عاما في مبنى مهجور بالمنطقة...

الليكود - كاتس وادلشتين يتنافسان على المقعد الأول الليكود - كاتس وادلشتين يتنافسان على المقعد الأول 2019-02-06 | 10:11:05

بعد فرز حوالي سبعين بالمئة (70%) من الأصوات في الانتخابات التمهيدية التي جرت امس في...

تخليص عالقين جرّاء حادث طرق مروع قرب القدس تخليص عالقين جرّاء حادث طرق مروع قرب القدس 2019-02-06 | 09:47:07

بيان صادر عن مكتب كايد ظاهر، الناطق الرسمي باسم سلطة الإطفاء والإنقاذ للمجتمع...

️مازن عدوي رئيس مجلس طرعان يعين جلسة مع رئيس بلدية طبريا بخصوص مخطط تحويل مسجد البحر إلى متحف ️مازن عدوي رئيس مجلس طرعان يعين جلسة مع رئيس بلدية طبريا بخصوص مخطط تحويل مسجد البحر إلى متحف 2019-02-06 | 09:43:52

شارك رئيس مجلس طرعان المحلي، مازن محمود عدوي، في الزيارة التي دعت إليها لجنة...

يانوح - جت - انقلاب سيارة واصابة متوسطة حتى الخطيرة لشابة يانوح - جت - انقلاب سيارة واصابة متوسطة حتى الخطيرة لشابة 2019-02-06 | 08:40:25

قدم طاقم حيان للعلاج المكثف صباح اليوم الاربعاء العلاج لشابه تبلغ من العمر 36...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids حرق سيارات خسائر دون اصابات عكا اطفاء قوات بقايا جثة اشلاء حرش منطقة وعر جبل الجليل الاعلى الشرطة تشخيص هوية الجثة سبب الوفاةحريق بيت الطابق الثالث حي القفزة في الناصرة اطفاء اصابة شخصينأمل يونس شكري عارة وفاة الشابة تفجع قرية نوبة قلبية خلال رحلة استجمام في هنغاريا نياص رؤوس حيوانات وادي حلزون قرب قرية عرابة سلطة حماية الطبيعةانهيار سقالة ورشة بناء حيفا مدينة عامل علق تحتها اصابة نقل المستشفى الاسعاف توفيق الياس ياسمين كتيلي كتيلة قضاة قاضية قاضي الناصرة محكمة مركزية صلح لقاء معايدة اسلام مسيحية كفر كنا مشاركة واسعة قرية الاضحى المبارك احتراق 8 سيارات مواطنين عرب في عكا اطفاء شرطة تحقيق اضرار جسيمة وفاة طفلة 3 سنوات كفر منا ارتفاع مفاجئ في حرارة جسمها البروفيسور حسام حايك الناصرة يجتمع يلتقي لقاء عمل بيل جيتس مايكروسوفت مفرق الموت مظاهرة احتجاج شارع شقيب السلام قرب منطقة النقب حوادث طرقتشييع جثمان المرحوم كفر قرع رضا محمد عثامنة طعن مقتل حريق هائل عرابة لوطم الجليل الاعلى اشتعال النار اضرار اطفاء اخماد أبو عيادة شتيلة كفر قاسم اتهام الشابة محاولة قتل يهود طعنا روش هعاين
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com