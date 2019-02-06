موسكو, تعلن, انسحابها, من, معاهدة, الصواريخ, مع, واشنطن, خلال, 6, أشهر,

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تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مثير يظهر تسلل مجموعة من...
قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، إن أية خطة سلام لن يكتب لها النجاح...
أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني، أن إرساء الأمن والاستقرار في سوريا يشكل أحد أهم...
أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أنه يؤيد عودة سوريا إلى الجامعة العربية،...
وجهت مصر دعوات للفصائل للقاء جماعي يناقش ملف المصالحة في القاهرة. وقال عضو...
اتهم نائب رئيس الوزراء الياباني تارو أسو النساء اليابانيات في التسبب بتراجع عدد...
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه يعتزم الاجتماع بنظيره الكوري الشمالي كيم...
أثار طرد تلميذة جزائرية من مدرستها بعد أن أدت فيها الصلاة جدلا واسعا في الجزائر،...
جاء في بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو:"إلتقى رئيس...
حذر امين المجلس الأعلى للأمن الإيراني علي شمخاني، اليوم الثلاثاء، إسرائيل من...