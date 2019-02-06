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طالبان: اتفقنا مع واشنطن على سحب نصف القوات



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



صرح متحدث باسم طالبان الأفغانية بأن الولايات المتحدة تعهدت خلال المحادثات في الدوحة بسحب نصف قواتها من أفغانستان بحلول نهاية أبريل المقبل.



نائب رئيس المكتب السياسي لطالبان في قطر عبد السلام حنفي قال خلال المنتدى الأفغاني المنعقد في موسكو اليوم: "اتفقنا مع الجانب الأمريكي في مباحثات الدوحة على أن يتم سحب نصف القوات الأجنبية من أفغانستان في الفترة من بداية فبراير وحتى نهاية أبريل".


وأضاف: "وفي ما يتعلق بالقسم الثاني من القوات الأجنبية، سيتم تشكيل لجنتين أمريكية وأخرى من طالبان، تعملان على جدول زمني لخروج باقي القوات".


وأشار رئيس وفد الحركة إلى منتدى موسكو شير محمد عباس ستانكزاي إلى ضرورة أن تصبح "الأمم المتحدة والدول الكبرى، وأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي والدول الداعمة للعملية السلمية في أفغانستان، أطرافا ضامنة لتطبيق اتفاق السلام المرتقب.




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