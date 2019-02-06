تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مثير يظهر تسلل مجموعة من القرود إلى حرم جامعة "بيشة"، فرع بلقرن، جنوب غربي السعودية، بحثا عن طعام.

وفوجئت طالبات جامعة بيشة بتسلل القرود إلى حرم المبنى الجامعي، فيما بدا واضحا حالة الذعر التي أصابت الطالبات.وأظهر المقطع هجوم القرود وخطفها حقائب الطالبات، واحتلالها طاولات للطعام، بحثًا عن الطعام، وسط هروب وصيحات الطالبات.وهذه الحادثة ليست الأولى من نوعها فيما يبدو، إذ أوردت وسائل إعلام محلية أن الجامعة سبق أن شهدت حوادث سابقة لتسلل قرود إلى داخلها.