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جلسة عمل في بلدية الناصرة بحضور نائب وزير الصحة والطيبي لبحث سبل دعم مستشفيات المدينة



  |   موسى بصول   |   اضافة تعليق



تقام في هذه الاثناء في بلدية الناصرة جلسة عمل بين رئيس البلدية السيد علي سلام ونائب وزير الصحة الحاخام يعقوب ليتسمان وعضو الكنيست الدكتور أحمد الطيبي، بحضور مدراء مستشفيات الناصرة، وذلك لبحث سبل دعم وتطوير مستشفيات الناصرة. 



تفاصيل عن الجلسة وما رشح عنها من قرارات ,  لاحقا ...




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