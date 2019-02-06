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نبيذ مارلو من مجموعة "Free Run" قطيف 2017



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"معصرة نبيذ سيچال" تطرح بمناسبة Valentine's Day: 

نبيذ مارلو من مجموعة "Free Run" قطيف 2017

Valentine's Day "يوم الحب العالمي" هو فرصة ذهبية لتدليل حبيبك بوجبة رومانسية مع نبيذ فاخر. 


نبيذ مارلو من مجموعة " Free Run" قطيف 2017 فاكهي ولذيذ. يدمج مذاق برقوق وفواكه برية مع لمسات نعناع واكليپتوس مغلفة بشذا خشب بلوط فرنسي وبهارات عذبة تستمر حتى نهاية مخملية طويلة.


Free Run هو الجزء الأفضل من العصارة الأولى والنقية لقشور العنب بدون ضغط آلات اصطناعية وتعتق لمدة 10 أشهر داخل براميل خشب بلوط فرنسي. السعر: 65 ش.


متوفر في حوانيت النبيذ ونقاط التسويق المختصة في أنحاء البلاد.




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