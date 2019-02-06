"معصرة نبيذ سيچال" تطرح بمناسبة Valentine's Day:نبيذ مارلو من مجموعة "Free Run" قطيف 2017Valentine's Day "يوم الحب العالمي" هو فرصة ذهبية لتدليل حبيبك بوجبة رومانسية مع نبيذ فاخر.نبيذ مارلو من مجموعة " Free Run" قطيف 2017 فاكهي ولذيذ. يدمج مذاق برقوق وفواكه برية مع لمسات نعناع واكليپتوس مغلفة بشذا خشب بلوط فرنسي وبهارات عذبة تستمر حتى نهاية مخملية طويلة.Free Run هو الجزء الأفضل من العصارة الأولى والنقية لقشور العنب بدون ضغط آلات اصطناعية وتعتق لمدة 10 أشهر داخل براميل خشب بلوط فرنسي. السعر: 65 ش.متوفر في حوانيت النبيذ ونقاط التسويق المختصة في أنحاء البلاد.

تابعونــا

تناول الفواكه والخضروات بكثرة يحسن صحة عقلك 2019-02-06 | 14:55:29 أظهرت دراسة بريطانية حديثة، أن زيادة كمية الفواكه والخضروات التي يتناولها...

لم تصاب النساء بالخرف أكثر من الرجال ؟ 2019-02-06 | 13:15:29 توصل علماء من جامعة هارفرد الأمريكية لنتائج تبين أن النساء أكثر عرضة من الرجال...

"العظم المضحك" لإسعاد المرضى أثناء الجراحة ! 2019-02-06 | 11:30:27 توصلت دراسة حديثة إلى أن الضحك هو أفضل دواء لجراحة الدماغ لأنه يساعد المريض على...

رفع السن القانونية للتدخين إلى 100 عام ! 2019-02-06 | 10:09:50 كثيرة هي المبادرات الشخصية أو القومية التي يتم تبنيها لإبعاد الناس عن التدخين،...

بكتيريا الأمعاء تهدد الصحة العقلية! 2019-02-06 | 08:45:40 قال الباحثون إن البكتيريا في الأمعاء قد تؤثر على سلامتنا العقلية وربما تكون...

هذا هو الفارق بين أدمغة النساء والرجال 2019-02-05 | 17:34:46 أظهرت دراسة جديدة أن النساء يعشن أكثر من الرجال وتبقى صحتهن العقلية أفضل، لأن...

ما علاقة الإنفلونزا بالسكتات الدماغية؟ 2019-02-05 | 15:50:47 كشفت دراستان جديدتان أن الأمراض الشبيهة بالإنفلونزا يمكن أن تزيد بشكل كبير من خطر...

ضرر معجون الأسنان على الأطفال أكبر مما يعتقد! 2019-02-05 | 14:50:32 أفاد مسح أمريكي صدر، الخميس 31 يناير، أن العديد من الأطفال الصغار يستخدمون الكثير...

خيط الأسنان قد يحتوي على مواد سامة 2019-02-05 | 13:00:49 أفادت دراسة أميركية حديثة، بأن خيط الأسنان الذي يستخدم في تنظيف الأسنان من بقايا...