نبيذ, روزيه, نصف, جاف,, قطيف, 2017,

نبيذ روزيه نصف جاف, قطيف 2017لذيذ من مجموعة كلاسيك المعروفة والمحبوبة للمناسبات. نبيذ مميز مليء بشذا أزهار حمضيات وتوت ارضي, مرفقة برموز كريپفروت أحمر وورد, لونه وردي ضارب للحمرة.مذاق النبيذ خفيف وفاكهي مع حموضة ممتعة.طعم برقوق احمر, تفاح اخضر ولمسات اجاص تملأ الفم وتستمر الى نهاية لذيذة وفاكهية. مفضل تقديمه بارداً.السعر: 30 ش.

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