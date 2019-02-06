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اعتقال مشتبه بالضلوع بجريمة قتل اشرف ابو قاعود من يافا



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



اعتقلت شرطة المركز اليوم الاربعاء شابا 25 عاما من يافا بشبهة الضلوع في جريمة قتل الشاب  اشرف ابو قاعود 43 عاماً من سكان مدينة يافا متأثرا بجراحه اثر تعرضه لاطلاق نار .


وافادت الشرطة انها تنوي التوجه للمحكمة لطلب تمديد اعتقال المشتبه به لاستكمال التحقيق معه .

يشار الى ان القضية تقبع تحت امر منع نشر .


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