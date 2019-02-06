اعتقال, مشتبه, بالضلوع, بجريمة, قتل, اشرف, ابو, قاعود, من, يافا,

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تقام في هذه الاثناء في بلدية الناصرة جلسة عمل بين رئيس البلدية السيد علي سلام...
نظمت إدارة مستشفى الناصرة الانجليزي بالتعاون مع نقابتي المستخدمين والأطباء...
اصيب رجل يبلغ من العمر 45 عاما باصابات وصفت بين المتوسطة والخطيرة اليوم الاربعاء...
عثر اليوم الاربعاء على جثة رجل يبلغ من العمر 40 عاما في مبنى مهجور بالمنطقة...
بعد فرز حوالي سبعين بالمئة (70%) من الأصوات في الانتخابات التمهيدية التي جرت امس في...
بيان صادر عن مكتب كايد ظاهر، الناطق الرسمي باسم سلطة الإطفاء والإنقاذ للمجتمع...
شارك رئيس مجلس طرعان المحلي، مازن محمود عدوي، في الزيارة التي دعت إليها لجنة...
قدم طاقم حيان للعلاج المكثف صباح اليوم الاربعاء العلاج لشابه تبلغ من العمر 36...
تحقق الشرطة في منطقة نتانيا في ملابسات العثور على طقل رضيع حديث الولادة يقدر عمره...
اليوم الأربعاء، تنشأ تدريجيًا حالة من عدم الاستقرار الجوي نتيجة اقتراب منخفض في...