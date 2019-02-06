تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-02-06 14:55:41 فيديو.. قرود جائعة "تقتحم" جامعة سعودية |  2019-02-06 14:55:29 أبو ردينة : لا سلام دون القدس |  2019-02-06 14:45:38 جلسة عمل في بلدية الناصرة بحضور نائب وزير الصحة والطيبي لبحث سبل دعم مستشفيات المدينة |  2019-02-06 14:19:56 اعتقال مشتبه بالضلوع بجريمة قتل اشرف ابو قاعود من يافا |  2019-02-06 14:16:42 روحاني: أمن سوريا واستقرارها أحد أولويات سياستنا الخارجية |  2019-02-06 14:55:25 التشكيلة المتوقعة لمواجهة برشلونة وريال مدريد |  2019-02-06 13:28:09 عباس يؤيد عودة سوريا لجامعة الدول العربية |  2019-02-06 13:15:13 سيدة تربح اليانصيب ببطاقة بنكية مسروقة.. فمن ينال الجائزة؟ |  2019-02-06 12:35:45 عشية حوار موسكو.. الفصائل تتوجه الى القاهرة |  2019-02-06 12:45:56 15 يوما وكلب سالا ينتظر عودة نجم البريميرليغ الغائب |  2019-02-06 12:45:21 وزير ياباني يثير عاصفة: مشكلة التناسل سببها النساء |  2019-02-06 12:18:42 وقفة احتجاجية لطواقم المستشفى الانجليزي في الناصرة بعد الاعتداء على طبيب وضربه من قبل متعالج |  2019-02-06 11:29:50 اصابة متوسطة حتى الخطيرة خلال شجار في عكا |  2019-02-06 11:11:53 العثور على جثة رجل في مبنى مهجور بمنطقة مجدال هعيمك |  2019-02-06 11:30:27 "العظم المضحك" لإسعاد المرضى أثناء الجراحة ! |

الرئيسية | رياضة عالمية



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

التشكيلة المتوقعة لمواجهة برشلونة وريال مدريد



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



تتجه الأنظار الليلة (الساعة 10 بتوقيت القدس ) صوب ملعب "كامب نو"، الذي سيكون مسرحا لموقعة برشلونة وضيفه ريال مدريد في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا لكرة القدم.



وكشف مدربا الفريقين عن قائمتيهما للمباراة، حيث ضمت قائمة برشلونة 19 لاعبا، بينهم نجم الفريق الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي كانت الشكوك تحوم حول مشاركته بسبب معاناته من الإصابة، فيما ضمت قائمة الريال 21 لاعبا.

ويتوقع أن يعتمد إرنستو فالفيردي، مدرب برشلونة، وسانتياغو سولاري، المدير الفني للريال، على التشكيلتين الأساسيتين التاليتين:
برشلونة

في حراسة المرمى: أندريه تير شتيغن

في خط الدفاع: جيرارد بيكيه - كليمون لونغليه - جوردي ألبا - سيرخي روبيرتو.

في خط الوسط: إيفان راكيتيتش - سيرخيو بوسكيتس - أرتور ميلو.


في خط الهجوم: لويس سواريز- فيليبي كوتينيو - ليونيل ميسي.


ريال مدريد


في حراسة المرمى: كورتوا


في خط الدفاع: كارفاخال – راموس – فاران - مارسيلو.


في خط الوسط: كروس – مودريتش - كاسيميرو.


في خط الهجوم: بنزيما – بيل – فينيسيوس.




كلمات متعلقة

التشكيلة, المتوقعة, لمواجهة, برشلونة, وريال, مدريد,

تابعونــا

فيديو.. رونالدو يفاجئ متابعيه باحتفالات عيد ميلاده فيديو.. رونالدو يفاجئ متابعيه باحتفالات عيد ميلاده 2019-02-06 | 13:15:56

في الوقت الذي انتظر عشاق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هداف يوفنتوس الإيطالي...

15 يوما وكلب سالا ينتظر عودة نجم البريميرليغ الغائب 15 يوما وكلب سالا ينتظر عودة نجم البريميرليغ الغائب 2019-02-06 | 12:45:56

أظهرت صور نادرة وفاء غير مسبوق لكلب لاعب فريق كارديف سيتي الإنجليزي إيميليانو...

رونالدو يتلقى رسالة خاصة في عيد ميلاده الـ34 رونالدو يتلقى رسالة خاصة في عيد ميلاده الـ34 2019-02-06 | 11:30:34

تلقى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم يوفنتوس الإيطالي، رسالة خاصة...

سيناريوهات بديلة حال غياب ميسي عن الكلاسيكو الليلة سيناريوهات بديلة حال غياب ميسي عن الكلاسيكو الليلة 2019-02-06 | 10:46:17

كشف تقرير صحفي إسباني، أن إرنستو فالفيردي، مدرب برشلونة، سيتخلى عن عادته في بطولة...

رئيس برشلونة يوضح موقف نيمار ويضع شرطًا لضم إيسكو رئيس برشلونة يوضح موقف نيمار ويضع شرطًا لضم إيسكو 2019-02-06 | 10:07:08

أوضح جوسيب ماريا بارتوميو، رئيس برشلونة، حقيقة تفاوض البارسا مع البرازيلي نيمار...

الليلة - من سيفوز في كلاسيكو الارض بين برشلونة والريال ؟ الليلة - من سيفوز في كلاسيكو الارض بين برشلونة والريال ؟ 2019-02-06 | 08:32:09

ينتظر عشاق الساحرة المستديرة على أحر من الجمر لقاء "الكلاسيكو" بين الغريمين...

فالفيردي: ننتظر أفضل نسخة من الريال.. وسنفوز مع أو بدون ميسي فالفيردي: ننتظر أفضل نسخة من الريال.. وسنفوز مع أو بدون ميسي 2019-02-05 | 19:30:10

اكد إرنستو فالفيردي، المدير الفني لبرشلونة، جاهزية فريقه لخوض مواجهة الكلاسيكو...

سولاري: غياب ميسي غير مؤثر سولاري: غياب ميسي غير مؤثر 2019-02-05 | 17:33:00

أكد سانتياجو سولاري، مدرب ريال مدريد، أنه لن يتنازل عن تحقيق الفوز في موقعة الغد...

السجن والغرامة.. فضيحة جديدة تلاحق مورينيو السجن والغرامة.. فضيحة جديدة تلاحق مورينيو 2019-02-05 | 15:50:58

قضت محكمة إسبانية بمعاقبة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو بالسجن لمدة عام مع وقف...

أمر واحد فقط يحسم استمرار صلاح مع ليفربول أمر واحد فقط يحسم استمرار صلاح مع ليفربول 2019-02-05 | 14:50:45

بدأت التقارير بشأن مستقبل النجم المصري محمد صلاد مع ليفربول تتسرب، فيما يبدو أن...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids ايلات شارع 90 انقلاب سيارة حادث الشرطة اتجاه الجنوب اصابات متفاوته اسعاف مستشفى شمعون جابسو السجن لمدة 100 يوم يغادر الافراج اطلاق سراح نتسيرت عيليت سابقااحتراق سيارة شارع رئيسي مدينة عرابة اخماد نار علاء زيود ام الفحم تصريح مدعي عام طعن دهس عملية يهود جان شموئيل الخضيرة خالد طاطور الرينة مجلس محلي اساءة استخدام موظف مقرب نائب عام تحويل ملف شجار احدى المدارس بلدة عرعرة الشرطة تتدخل مدرسة طلاب طالبين ثانوية سخنين للبنات ام الفحم تحتفل تخريج فوج جديد طالباتها مدرسة بث مباشر مانشستر سيتي مباراة دوري انجليزي مصرع الشابة ليان ناصر اصابة شابات الطيرة عملية اسطنبول اطلاق نار انتحارية ارهابية راس السنة احتفال سكب مادة حارقة على امرأة عربية حيفا مشتبه هرب حروق التسبب لها اصابات سعيد نفاع المحكمة تناقش تخفيض ثلث محكومية سجن عضو الكنيست المحامي ظاهر مركزية الناصرة ام الفحم اطلاق نار اصابة شاب حي عين جرار طفيفة مستشفى الشرطة تحققعامل منطقة صناعية حادث شاحنة مصرع مدينة الرملة ورشة مصرع ريبال ابو جابر كفر قاسم اطلاق نار مدخل شرطة اسعاف زيدان عابد اسراء المستشفى زيارتها الناصرة اطلاق نار العفولة
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com