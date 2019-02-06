طائرة, لا, تطير, بـ, 5, ملايين, دولار!,

استعرضت قناة "limo jet" على يوتيوب شريط فيديو يظهر تحويل طائرة ركاب صغيرة إلى سيارة ليموزين فاخرة، ستعرض للبيع مقابل 5 ملايين دولار.

وعمل على تطوير هذه المركبة الفريدة، دان هاريز وفرانك دي أنجيلو. وعلى مدى سنوات، تمكن الرجلان من انتزاع عدة أجزاء من هيكل الطائرة وتحويلها إلى سيارة كبيرة فاخرة مخصصة لنقل المشاهير ورجال الأعمال.ويبلغ طول المركبة 13 مترا، وزودت بعجلات بمقاس 28 إنشا، وقمرة كبيرة تحوي مختلف وسائل الرفاهية كالمقاعد الجلدية المريحة والشاشات وأحدث أنظمة المولتيميديا ومكبرات الصوت، أما سرعة حركتها على الطرقات فتصل إلى 160 كلم/ ساعة.