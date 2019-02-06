طائرة, لا, تطير, بـ, 5, ملايين, دولار!,

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انتهت معاناة شاب مصري أمضى 10 سنوات محتجزا في غرفة مظلمة بظروف غير إنسانية، بعد أن...
ذكرت قناة "ice universe" المهتمة بشؤون التقنية أن شركة سامسونغ تطوّر أول هواتفها...
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حذر تقرير جديد من أن المجتمع البريطاني قد يلاحظ قريبا "اختفاء" البطاطس من قائمة...
بالرغم من أن كل شهر يصادف تقريبا حالة فلكية واحدة على الأقل، فإن شهر فبراير...
نشر موقع إخباري سنغالي مقالا يفيد بأن الزعيم الليبي معمر القذافي الذي قتل عام 2011،...
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