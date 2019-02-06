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تناول الفواكه والخضروات بكثرة يحسن صحة عقلك



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 أظهرت دراسة بريطانية حديثة، أن زيادة كمية الفواكه والخضروات التي يتناولها الأفراد، يمكن أن تعزز من صحتهم العقلية.



الدراسة أجراها باحثون بجامعتي "ليدز" و"يورك" في بريطانيا، ونشروا نتائجها، في العدد الأخير من دورية (Social Science & Medicine) العلمية.


وأوضح الباحثون أن هناك عدة عوامل قد تؤثر على الصحة العقلية، مثل العمر والتعليم والدخل والحالة الزواجية وحالة العمالة وأسلوب الحياة والصحة، بالإضافة إلى استهلاك الأطعمة الأخرى مثل الخبز ومنتجات الألبان.


وبعد مراقبة كمية الفواكه والخضروات التي يتناولها عدد من الرجال والنساء، وإجراء اختبارات للصحة العقلية، كشف الباحثون وجود علاقة إيجابية بين كمية الفاكهة والخضراوات التي يتناولها الأشخاص وتحسن الصحة العقلية.


وكشفت النتائج أن تناول حصة إضافية واحد فقط عما يتناوله الشخاص عادة من الفواكه والخضار في اليوم يمكن أن يكون له تأثير ملحوظ على الصحة النفسية ووظائف الذاكرة والتفكير.


وقال الدكتور نيل أوشن، قائد فريق البحث من جامعة ليدز: "من الثابت أن تناول الفواكه والخضروات يمكن أن يفيد الصحة البدنية ويكافح الأمراض ومنها السمنة".


وأضاف: "في الآونة الأخيرة، اقترحت الدراسات الحديثة أن الفواكه والخضروات تفيد الصحة النفسية أيضًا، وبحثنا يبني على ما تم التوصل إليه من نتائج في هذا الإطار".


وأشار أوشن، أن "الأشخاص الذين يأكلون المزيد من الفاكهة والخضراوات أفادوا بأنهم يعيشون في مستوى أعلى من الرفاهية العقلية والرضا عن الحياة أكثر من أولئك الذين يأكلون أقل".


وكانت دراسات سابقة أفادت بأن الرجال الذين يكثرون من تناول الخضروات الورقية والحمراء والبرتقالية والفواكه، أقل عرضة لفقدان الذاكرة وتراجع مهارات التفكير.


وأضافت الدراسات بأن أصباغًا طبيعية متواجدة بأنواع من الفواكه والخضروات، يمكن أن تقلل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية عند تناولها بكميات كبيرة. 




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