ياسمين, عبد, العزيز, مرتبطة, سراً؟, ما, الذي, كشفه, شقيقها!,

انتشرت في الآونة الاخيرة اخبارا تفيد ان الممثلة ​ياسمين عبد العزيز​ مرتبطة سرا بعد إعلان طلاقها من رجل الأعمال محمد حلاوة.

وأتى الرد على هذه الاخبار عبر شقيقها وائل عبد العزيز الذي يحرص دائما على تكذيب الاخبار العارية عن الصحة، عبر حسابه على أحد مواقع التواصل الاجتماعي. وقال ان ما تردد حول ارتباط شقيقته كذب، مضيفا أن ياسمين عبد العزيز مشغولة في أعمالها الفنية الجديدة وبيتها.يذكر ان ياسمين كانت قد أعلنت منذ فترة أنها انفصلت رسميا عن زوجها رجل الأعمال محمد حلاوة قبل عام، وجاء ذلك في بيان إعلامي.