تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-02-06 14:55:41 فيديو.. قرود جائعة "تقتحم" جامعة سعودية |  2019-02-06 14:55:29 أبو ردينة : لا سلام دون القدس |  2019-02-06 14:45:38 جلسة عمل في بلدية الناصرة بحضور نائب وزير الصحة والطيبي لبحث سبل دعم مستشفيات المدينة |  2019-02-06 14:19:56 اعتقال مشتبه بالضلوع بجريمة قتل اشرف ابو قاعود من يافا |  2019-02-06 14:16:42 روحاني: أمن سوريا واستقرارها أحد أولويات سياستنا الخارجية |  2019-02-06 14:55:25 التشكيلة المتوقعة لمواجهة برشلونة وريال مدريد |  2019-02-06 13:28:09 عباس يؤيد عودة سوريا لجامعة الدول العربية |  2019-02-06 13:15:13 سيدة تربح اليانصيب ببطاقة بنكية مسروقة.. فمن ينال الجائزة؟ |  2019-02-06 12:35:45 عشية حوار موسكو.. الفصائل تتوجه الى القاهرة |  2019-02-06 12:45:56 15 يوما وكلب سالا ينتظر عودة نجم البريميرليغ الغائب |  2019-02-06 12:45:21 وزير ياباني يثير عاصفة: مشكلة التناسل سببها النساء |  2019-02-06 12:18:42 وقفة احتجاجية لطواقم المستشفى الانجليزي في الناصرة بعد الاعتداء على طبيب وضربه من قبل متعالج |  2019-02-06 11:29:50 اصابة متوسطة حتى الخطيرة خلال شجار في عكا |  2019-02-06 11:11:53 العثور على جثة رجل في مبنى مهجور بمنطقة مجدال هعيمك |  2019-02-06 11:30:27 "العظم المضحك" لإسعاد المرضى أثناء الجراحة ! |

الرئيسية | فن العالم العربي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

نسرين طافش تتألق بإطلالة جزائرية



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



سافرت الممثلة السورية نسرين طافش إلى الجزائر، لتصوير حلقة من برنامج فني على قناة الجزائرية وان.



 وقد نشرت نسرين مجموعة من الصور لها، وظهرت باطلالة جذابة مميزة، واختارت اللباس الجزائري التقليدي وقالت: “اطلالتي في برنامج الجزائرية شو على قناة الجزائرية وان من ابداع المصمم الأزياء الجزائري العالمي كريم أكروف شكرا على ابداعك لهذا الزي الجزائري التقليد الفخم والراقي بلمسة عصرية وهو مؤلف من البدرون مع البرنوس”.


نسرين تواصل نجاحها من خلال فيلم “نادي الرجال السري” الى جانب كريم عبدالعزيز، غادة عادل، ماجد الكدواني، بيومي فؤاد، ومن تأليف أيمن وتار وإخراج خالد الحلفاوي




كلمات متعلقة

نسرين, طافش, تتألق, بإطلالة, جزائرية,

تابعونــا

دنيا سمير غانم تتابع تحضيرات عملها الرمضاني.. بالصورة دنيا سمير غانم تتابع تحضيرات عملها الرمضاني.. بالصورة 2019-02-06 | 13:23:02

توصل الفنانة المصرية ​دنيا سمير غانم​ التحضير لمسلسلها الرمضاني المقبل، حيث...

علا الفارس بتغريدة تشعل غضب الإماراتيين.. ومطالبات بطردها علا الفارس بتغريدة تشعل غضب الإماراتيين.. ومطالبات بطردها 2019-02-06 | 12:45:29

تسببت تغريدة للمذيعة الأردنية علا الفارس، في شن حملة هجوم عليها من رواد مواقع...

سمية الخشاب تُبهر جمهورها بآخر جلسة تصوير مع زوجها سمية الخشاب تُبهر جمهورها بآخر جلسة تصوير مع زوجها 2019-02-06 | 11:30:19

نفت الفنانة المصرية سمية الخشاب كل ما تردد مؤخرا عن وجود خلافات بينها وبين زوجها...

كاظم الساهر يطلب رسمياً تغيير لقبه.. والسبب! كاظم الساهر يطلب رسمياً تغيير لقبه.. والسبب! 2019-02-06 | 10:05:09

قدّم الفنان العراقي ​كاظم الساهر​ بطلب رسمي إلى وزارة الداخلية العراقية، لتغيير...

مي عمر تخضع لجلسة تصوير مع طفلتها الثانية.. صور مي عمر تخضع لجلسة تصوير مع طفلتها الثانية.. صور 2019-02-06 | 08:56:19

خضعت الفنانة المصرية مي عمر لجلسة تصوير جديدة مع طفلتها الثانية “سيلين” من زوجها...

ميريام فارس ورسالة مؤثرة من أُم لنجلها في عيد ميلاده ميريام فارس ورسالة مؤثرة من أُم لنجلها في عيد ميلاده 2019-02-05 | 15:50:49

وجهت الفنانة اللبنانية ميريام فاري، لطفلها الوحيد جايدن، من زوجها رجل الأعمال...

جلسة تصوير جديدة تعرض أروى لانتقادات حادة جلسة تصوير جديدة تعرض أروى لانتقادات حادة 2019-02-05 | 14:50:40

خضعت الفنانة اليمنية أروى لجلسة تصوير جديدة، ظهرت فيها بإطلالة جريئة، عرضتها...

نجوى كرم تعلق على زيارة البابا فرنسيس إلى الإمارات نجوى كرم تعلق على زيارة البابا فرنسيس إلى الإمارات 2019-02-05 | 13:03:01

عبّرت الفنانة اللبنانية ​نجوى كرم​ عن فرحتها حول زيارة الحبر الأعظم ​البابا...

فرح يوسف برفقة حبيبها على جسر بروكلين - صور فرح يوسف برفقة حبيبها على جسر بروكلين - صور 2019-02-05 | 11:33:37

خرجت الفنانة السورية فرح يوسف في نزهة نهارية مع حبيبها بمدينة نيويورك، وشاركت...

هيفاء وهبي ممنوعة من الكلام لهذا السبب هيفاء وهبي ممنوعة من الكلام لهذا السبب 2019-02-05 | 10:18:33

كشفت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، عن دخولها مشروع جديد تستعد لطرحه خلال الفترة...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids رصاصة طائشة ام الفحم سيارة اطفال داخلها شارع القدس دون اصابات الشرطة تحقيق احتراق 3 حافلات في قرية عين ماهل اضرار جسيمة دون اصابات الشرطة اطفاء اخماد تظاهرة مستخدمي مستخدمو بلدية عرابة اعتداء قسم الجباية تحطيم تكسير زجاج شعارات تخليص فتى اصايب اصابة جبال الكرمل شلال مستشفى نقل اسعاف شاهدوا شبهات تعنيف أطفال ضربهن حضانة شفاعمرو مدينة التحقيق صاحبة شرطة فيديو كاميرات مراقبة سما شوفاني الناصرة مروان خوري نشر فيديو عزف اغنية كل القصايد اللبناني اضاءة شجرة الميلاد عيد مدينة شفاعمرو المجيد التسهيلات الضريبية تقليصات مجلس مجد الكروم شعارات تظاهرة أمير كعبية جندي اختفاء اثار الكعبية قرية خليج حيفا الشرطة تطلب المساعدة مواطن من حيفا دعوى ضد الله عز وجل محكمة ابعاد القاضي يرفض طلبه وفاة الطفل شادي سمعان 7 سنوات الرامة قرية تفجع مصرع الشاب امير حلف بسمة طبعون شجار حيفا عنيف 19 عاما اطلاق نار ابو غوش يضع ابنته داخل وعاء ويغلقه عليها ليعاقبها اعتقال القدس الشرطة فيسبوك فيديومصرع عامل عربي بئر مصعد سقط ورشة بناء حيفا قاسم ابو راس بث مباشرمباشرمشاهدةمتابعةاون لاينبثمباراةماتشبنفيكابايرن ميونخدوري أبطال أوروبامشاهدة بنفيكا مباشر مشاهدة بايرن ميونخ مباشرمشا
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com