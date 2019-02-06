نسرين, طافش, تتألق, بإطلالة, جزائرية,

سافرت الممثلة السورية نسرين طافش إلى الجزائر، لتصوير حلقة من برنامج فني على قناة الجزائرية وان.

وقد نشرت نسرين مجموعة من الصور لها، وظهرت باطلالة جذابة مميزة، واختارت اللباس الجزائري التقليدي وقالت: “اطلالتي في برنامج الجزائرية شو على قناة الجزائرية وان من ابداع المصمم الأزياء الجزائري العالمي كريم أكروف شكرا على ابداعك لهذا الزي الجزائري التقليد الفخم والراقي بلمسة عصرية وهو مؤلف من البدرون مع البرنوس”.نسرين تواصل نجاحها من خلال فيلم “نادي الرجال السري” الى جانب كريم عبدالعزيز، غادة عادل، ماجد الكدواني، بيومي فؤاد، ومن تأليف أيمن وتار وإخراج خالد الحلفاوي