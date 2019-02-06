نسرين, طافش, تتألق, بإطلالة, جزائرية,

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توصل الفنانة المصرية دنيا سمير غانم التحضير لمسلسلها الرمضاني المقبل، حيث...
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نفت الفنانة المصرية سمية الخشاب كل ما تردد مؤخرا عن وجود خلافات بينها وبين زوجها...
قدّم الفنان العراقي كاظم الساهر بطلب رسمي إلى وزارة الداخلية العراقية، لتغيير...
خضعت الفنانة المصرية مي عمر لجلسة تصوير جديدة مع طفلتها الثانية “سيلين” من زوجها...
وجهت الفنانة اللبنانية ميريام فاري، لطفلها الوحيد جايدن، من زوجها رجل الأعمال...
خضعت الفنانة اليمنية أروى لجلسة تصوير جديدة، ظهرت فيها بإطلالة جريئة، عرضتها...
عبّرت الفنانة اللبنانية نجوى كرم عن فرحتها حول زيارة الحبر الأعظم البابا...
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كشفت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، عن دخولها مشروع جديد تستعد لطرحه خلال الفترة...