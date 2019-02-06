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عباس يؤيد عودة سوريا لجامعة الدول العربية



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أنه يؤيد عودة سوريا إلى الجامعة العربية، ويتطلع للتوصل إلى هذا الهدف بالتشاور بين الدول العربية.



وقال: "نحن نؤيد من حيث المبدأ عودة سوريا إلى الجامعة العربية، ونأمل أن يتم التوصل إلى هذا الهدف بالتشاور بين الدول العربية خلال الفترة القادمة".


وتابع الرئيس: "لقد كنا دائما وما زلنا مع وحدة وسلامة الأراضي السورية، وإنهاء النزاع بالحوار".


وأضاف ردا على سؤال إن كان هناك زيارة مقررة إلى سوريا: "لا يوجد برنامج لزيارة قريبة لسوريا، ولكنني أتابع عن كثب ما يحدث فيها، خاصة أن نصف مليون لاجئ فلسطيني يعيشون فيها".


وتابع: "نعمل مع الدولة السورية ووكالة غوث اللاجئين الأونروا على إعادة إعمار مخيم اليرموك تمهيدا لإعادة المهجرين من المخيم إليه بأسرع وقت ممكن".




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