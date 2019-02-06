دنيا, سمير, غانم, تتابع, تحضيرات, عملها, الرمضاني.., بالصورة,

توصل الفنانة المصرية ​دنيا سمير غانم​ التحضير لمسلسلها الرمضاني المقبل، حيث نشرت عبر صفحتها الخاصة على احد مواقع التواصل الإجتماعي، صورة تجمعها مع فريق عمل المسلسل.

وظهر في الصورة مع دنيا، هشام جمال، ​شيماء سيف​، محمد سلام، والمخرج ​خالد الحلفاوي​، وعلقت دنيا على الصورة، قائلة: "رمضان 2019 إن شاء الله".ومن المقرر بدء تصوير المسلسل الأسبوع المقبل، بعد معاينة أماكن التصوير، وهو من تأليف ​أيمن وتار​.يُذكر أن موقع "الفن" كان قد كشف في وقت سابق، أن دنيا حضلت على أجر بلغ 5 مليون جنيه، مقابل تقديمها المسلسل.