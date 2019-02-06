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دنيا سمير غانم تتابع تحضيرات عملها الرمضاني.. بالصورة



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



توصل الفنانة المصرية ​دنيا سمير غانم​ التحضير لمسلسلها الرمضاني المقبل، حيث نشرت عبر صفحتها الخاصة على احد مواقع التواصل الإجتماعي، صورة تجمعها مع فريق عمل المسلسل.



وظهر في الصورة مع دنيا، هشام جمال، ​شيماء سيف​، محمد سلام، والمخرج ​خالد الحلفاوي​، وعلقت دنيا على الصورة، قائلة: "رمضان 2019 إن شاء الله".


ومن المقرر بدء تصوير المسلسل الأسبوع المقبل، بعد معاينة أماكن التصوير، وهو من تأليف ​أيمن وتار​.


يُذكر أن موقع "الفن" كان قد كشف في وقت سابق، أن دنيا حضلت على أجر بلغ 5 مليون جنيه، مقابل تقديمها المسلسل.




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