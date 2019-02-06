فيديو.., رونالدو, يفاجئ, متابعيه, باحتفالات, عيد, ميلاده,

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تتجه الأنظار الليلة (الساعة 10 بتوقيت القدس ) صوب ملعب "كامب نو"، الذي سيكون مسرحا...
أظهرت صور نادرة وفاء غير مسبوق لكلب لاعب فريق كارديف سيتي الإنجليزي إيميليانو...
تلقى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم يوفنتوس الإيطالي، رسالة خاصة...
كشف تقرير صحفي إسباني، أن إرنستو فالفيردي، مدرب برشلونة، سيتخلى عن عادته في بطولة...
أوضح جوسيب ماريا بارتوميو، رئيس برشلونة، حقيقة تفاوض البارسا مع البرازيلي نيمار...
ينتظر عشاق الساحرة المستديرة على أحر من الجمر لقاء "الكلاسيكو" بين الغريمين...
اكد إرنستو فالفيردي، المدير الفني لبرشلونة، جاهزية فريقه لخوض مواجهة الكلاسيكو...
أكد سانتياجو سولاري، مدرب ريال مدريد، أنه لن يتنازل عن تحقيق الفوز في موقعة الغد...
قضت محكمة إسبانية بمعاقبة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو بالسجن لمدة عام مع وقف...
بدأت التقارير بشأن مستقبل النجم المصري محمد صلاد مع ليفربول تتسرب، فيما يبدو أن...