تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-02-06 14:55:41 فيديو.. قرود جائعة "تقتحم" جامعة سعودية |  2019-02-06 14:55:29 أبو ردينة : لا سلام دون القدس |  2019-02-06 14:45:38 جلسة عمل في بلدية الناصرة بحضور نائب وزير الصحة والطيبي لبحث سبل دعم مستشفيات المدينة |  2019-02-06 14:19:56 اعتقال مشتبه بالضلوع بجريمة قتل اشرف ابو قاعود من يافا |  2019-02-06 14:16:42 روحاني: أمن سوريا واستقرارها أحد أولويات سياستنا الخارجية |  2019-02-06 14:55:25 التشكيلة المتوقعة لمواجهة برشلونة وريال مدريد |  2019-02-06 13:28:09 عباس يؤيد عودة سوريا لجامعة الدول العربية |  2019-02-06 13:15:13 سيدة تربح اليانصيب ببطاقة بنكية مسروقة.. فمن ينال الجائزة؟ |  2019-02-06 12:35:45 عشية حوار موسكو.. الفصائل تتوجه الى القاهرة |  2019-02-06 12:45:56 15 يوما وكلب سالا ينتظر عودة نجم البريميرليغ الغائب |  2019-02-06 12:45:21 وزير ياباني يثير عاصفة: مشكلة التناسل سببها النساء |  2019-02-06 12:18:42 وقفة احتجاجية لطواقم المستشفى الانجليزي في الناصرة بعد الاعتداء على طبيب وضربه من قبل متعالج |  2019-02-06 11:29:50 اصابة متوسطة حتى الخطيرة خلال شجار في عكا |  2019-02-06 11:11:53 العثور على جثة رجل في مبنى مهجور بمنطقة مجدال هعيمك |  2019-02-06 11:30:27 "العظم المضحك" لإسعاد المرضى أثناء الجراحة ! |

الرئيسية | رياضة عالمية



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

فيديو.. رونالدو يفاجئ متابعيه باحتفالات عيد ميلاده



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



في الوقت الذي انتظر عشاق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هداف يوفنتوس الإيطالي احتفالات صاخبة بمناسبة عيد ميلاده الـ34 الثلاثاء، فضل رونالدو قضاء أمسيته مع عائلته وبين أطفاله.



ويحرص النجم البرتغالي على استغلال كل الفرص المتاحة من أجل تنمية المواهب الكروية لدى أبنائه.


 ونشرت خطيبة رونالدو جورجينا رودريغز فيديو يظهر فيه النجم البرتغالي يلاعب طفله ماثيو الذي يبلغ عامين فقط، ليتحول الأمر لحصة تدريبية لتعلم مهارات ركل الكرة.


ولدى رونالدو أربعة أطفال هم: جونيور 8 سنوات، والتوأم إيفا وماثيو سنتان، وألانا مارتين عام واحد.


وسبق أن لفت جونيور الأنظار بعدما تطور مستواه مؤخرا، ليكون هداف فريق الأشبال ليوفنتوس، مثلما يفعل والده رونالدو مع الفريق الأول مع أول موسم له، منذ انضمامه خلال الانتقالات الصيفية قادما من ريال مدريد.




كلمات متعلقة

فيديو.., رونالدو, يفاجئ, متابعيه, باحتفالات, عيد, ميلاده,

تابعونــا

التشكيلة المتوقعة لمواجهة برشلونة وريال مدريد التشكيلة المتوقعة لمواجهة برشلونة وريال مدريد 2019-02-06 | 14:55:25

تتجه الأنظار الليلة (الساعة 10 بتوقيت القدس ) صوب ملعب "كامب نو"، الذي سيكون مسرحا...

15 يوما وكلب سالا ينتظر عودة نجم البريميرليغ الغائب 15 يوما وكلب سالا ينتظر عودة نجم البريميرليغ الغائب 2019-02-06 | 12:45:56

أظهرت صور نادرة وفاء غير مسبوق لكلب لاعب فريق كارديف سيتي الإنجليزي إيميليانو...

رونالدو يتلقى رسالة خاصة في عيد ميلاده الـ34 رونالدو يتلقى رسالة خاصة في عيد ميلاده الـ34 2019-02-06 | 11:30:34

تلقى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم يوفنتوس الإيطالي، رسالة خاصة...

سيناريوهات بديلة حال غياب ميسي عن الكلاسيكو الليلة سيناريوهات بديلة حال غياب ميسي عن الكلاسيكو الليلة 2019-02-06 | 10:46:17

كشف تقرير صحفي إسباني، أن إرنستو فالفيردي، مدرب برشلونة، سيتخلى عن عادته في بطولة...

رئيس برشلونة يوضح موقف نيمار ويضع شرطًا لضم إيسكو رئيس برشلونة يوضح موقف نيمار ويضع شرطًا لضم إيسكو 2019-02-06 | 10:07:08

أوضح جوسيب ماريا بارتوميو، رئيس برشلونة، حقيقة تفاوض البارسا مع البرازيلي نيمار...

الليلة - من سيفوز في كلاسيكو الارض بين برشلونة والريال ؟ الليلة - من سيفوز في كلاسيكو الارض بين برشلونة والريال ؟ 2019-02-06 | 08:32:09

ينتظر عشاق الساحرة المستديرة على أحر من الجمر لقاء "الكلاسيكو" بين الغريمين...

فالفيردي: ننتظر أفضل نسخة من الريال.. وسنفوز مع أو بدون ميسي فالفيردي: ننتظر أفضل نسخة من الريال.. وسنفوز مع أو بدون ميسي 2019-02-05 | 19:30:10

اكد إرنستو فالفيردي، المدير الفني لبرشلونة، جاهزية فريقه لخوض مواجهة الكلاسيكو...

سولاري: غياب ميسي غير مؤثر سولاري: غياب ميسي غير مؤثر 2019-02-05 | 17:33:00

أكد سانتياجو سولاري، مدرب ريال مدريد، أنه لن يتنازل عن تحقيق الفوز في موقعة الغد...

السجن والغرامة.. فضيحة جديدة تلاحق مورينيو السجن والغرامة.. فضيحة جديدة تلاحق مورينيو 2019-02-05 | 15:50:58

قضت محكمة إسبانية بمعاقبة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو بالسجن لمدة عام مع وقف...

أمر واحد فقط يحسم استمرار صلاح مع ليفربول أمر واحد فقط يحسم استمرار صلاح مع ليفربول 2019-02-05 | 14:50:45

بدأت التقارير بشأن مستقبل النجم المصري محمد صلاد مع ليفربول تتسرب، فيما يبدو أن...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids أحمد دوابشة الطفل حلم تحقق رونالدو مدريد رابطة ريال فلسطين نهاد حاج يحيى الطيبة تل ابيب جثة العثور التأكد سبب الوفاة الشرطة تحققسخنين تلاقي بيتار القدس السبت ستاد الدوحة مباراة ابنءا فريق بدون جمهور بيتارمؤنس دبور هدف جراسهوبرز السويسري اجمل هدف في لدوري للعا 2015 هيثم خلايلة جواز سفر اسرائيلي فلسطيني لبنان دخل النجم الفلسطيني النصارة عيلوط انقطاع مياه تعلن شركة مياه الجليل عامل اصابة طمرة منطقة صناعية مدينة علاج متوسطة ثانوية جمال طربيه سخنين مدرسة مدينة تحتفل الفوج ال 43 طلابها مدينة طفلة رضيعة جسم غريب ابتلعت النقب من مستشفى سوروكا بئر السبع اصابة خطيرةصندوق خلفي وضع طفله سيارة من مركز البلاد شرطة توقيف تحقيق يجد له مكانااضراب شامل في مدارس كفر قرع تضامناً مع مدرسة المستقبل‎تهريب افراد عصابة مخدرات مطار بن غوريون عبر الدولي تمديد هلال غنايم مصرع جريمة قتل شاب اطلاق نار استنكار عارم اجتماع طارئ بلدية مدينة سخنين شعرة الرسول الكريم محمد مسجد الجزار عكا مدينة البلدة احياء ليلة القدر اصابة بالغة مصرع قتيل انفجار مركبة مدينة تل ابيب الشرطة اسعاف طوارئ اصابات اجرام جنائي
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com