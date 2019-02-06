علا, الفارس, بتغريدة, تشعل, غضب, الإماراتيين.., ومطالبات, بطردها,

تسببت تغريدة للمذيعة الأردنية علا الفارس، في شن حملة هجوم عليها من رواد مواقع التواصل في دولة الإمارات، حينما كتبت “صاحب الحق لا يُغلب” حيث اعتبرت أنها تقصد بها فوز المنتخب القطري في بطولة كاس آسيا الذي أقيمت في الإمارات، وفسّرت على أنها انحياز لقطر ضد الإمارات.

على إثرها بدأت مطالبات بطرد الفارس من الإمارات والتذكير أنها لم تتعلم من الدرس السابق عندما غرّدت تغريدتها الشهيرة بـ”هلا بالخميس” والتي اعتبرت فيها أنها تقصد السعودية ممّا تسبب باستبعادها من قناة “أم بي سي” حينها.فقال لها أحد المغردين: “بعد هذه التغريدة أصبحت أكثر قناعة أن تغريدة هلا بالخميس الشهيره كانت تقصد بها السعودية، مضيفا أن الاستمرار في استخدام التورية الخبيثة والمفضوحة لا يجدي يا ست علا أعلنيها حرب ليش خايفة راح تستقبلك الدويلة بالورود أما الشعب السعودي خسرتيه إلى الأبد”.وأضاف آخر قائلا: “كانت في قناة سعودية على أرض إماراتية والآن تتشمت بالاثنين وتدافع عن قطر”. وطالب آخرين بطردها لقطر حيث قال مغرد: “قطر عندها مكان لهذه العينات الجاهل عدو نفسه”.