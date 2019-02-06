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عشية حوار موسكو.. الفصائل تتوجه الى القاهرة



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



وجهت مصر دعوات للفصائل للقاء جماعي يناقش ملف المصالحة في القاهرة.



وقال عضو المكتب السياسي لحركة حماس حسام بدران ان حماس تلقت دعوة من جمهورية مصر العربية لحضور لقاء في القاهرة يجمع فصائل العمل الوطني؛لبحث مواجهة تحديات المشروع الوطني، وسبل إعادة الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام.


وقال بدران في تصريح وصل معا ان حماس رحبت بهذه الدعوة؛ وتنتظر الترتيبات المتعلقة باللقاء.


وكان قد غادر يوم الأحد وفد من حركة حماس، برئاسة رئيس المكتب السياسي للحركة، اسماعيل هنية، متوجها إلى العاصمة المصرية القاهرة، لاجراء محادثات مع المسؤولين المصرين، كما أعلنت حركة الجهاد الإسلامي، أن وفدا من الحركة على رأسه الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة وصل الأحد إلى القاهرة.


ويشار ان دعوة موسكو للفصائل الفلسطيني للحوار تأتي في 12 شباط الجاري مع وزير الخارجية سيرغي لافروف.




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