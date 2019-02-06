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15 يوما وكلب سالا ينتظر عودة نجم البريميرليغ الغائب



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أظهرت صور نادرة وفاء غير مسبوق لكلب لاعب فريق كارديف سيتي الإنجليزي إيميليانو سالا، الذي اختفت طائرة كان يستقلها في 21 يناير الماضي فوق البحر.



ونشرت صحيفة "الصن" البريطانية، الثلاثاء، صورا لكلب سالا، إيميليانو، ويدعى نالا، وهو يقف على الباب بانتظار صديقه الغائب، وكتبت تحتها: "صديق مخلص لا يزال ينتظر عودة سالا بفارغ الصبر".


ونشرت شقيقة اللاعب الأرجنتيني صور عدة للكلب مع سالا في مناسبات سابقة، على صفحتها في فيسبوك، من بينها صور الكلب وهو ينتظر عودة سالا مثلما اعتاد بالقرب من باب المنزل.


واختفت طائرة خفيفة كانت تقل سالا من مدينة نانت في فرنسا إلى كارديف في بريطانيا عندما اختفت من على شاشات الرادار فوق البحر، ولم يعثر على آثاره حتى الآن، رغن جهود فرق الإنقاذ على مدار أكثر من أسبوعين.

ورصد محققون بريطانيون، الاثنين، جثة تحت الماء على بعد نحو 20 كلم شمال جزيرة غورنسي، ولم يحدد حتى الآن إن كانت الجثة تخص اللاعب أو الطيار.


وعثر قبل يومين على ركام الطائرة فر عرض البحر قبالة جزر القنال الإنجليزي التي تفصل جنوب إنجلترا عن الشمال الفرنسي.


وتمت الاستعانة بقارب بحث خاص استأجرته عائلة اللاعب الراحل وساهم متبرعون في تمويله.




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