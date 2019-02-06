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وزير ياباني يثير عاصفة: مشكلة التناسل سببها النساء



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



اتهم نائب رئيس الوزراء الياباني تارو أسو النساء اليابانيات في التسبب بتراجع عدد السكان في البلاد مشيرا إلى أن ذلك تسبب في انخفاض معدل الولادات الطبيعية وشيخوخة المجتمع، الأمر الذي أثار غضبا واسعا في اليابان، وفقا لصحيفة الغارديان البريطانية.



وألقى تارو أسو، الذي يتولى كذلك منصب وزير المالية، اللوم على النساء اللواتي لم ينجبن أطفالا، في محاولته تفسير الأزمة الديموغرافية في اليابان وشيخوخة المجتمع، وذلك خلال اجتماع للدائرة الانتخابية في منطقة فوكوكا جنوب غربي اليابان.


واضطر تارو آسو، الذي كان يحاول أن يدافع عن كبار السن باعتبارهم ليسوا جزءا من مشكلة اليابان السكانية، لاحقا وإثر الانتقادات، إلى التراجع عن تلك التصريحات بعدما اتهمه نواب المعارضة بـ"انعدام الإحساس" تجاه الأزواج الذين يريدون الإنجاب، لكنهم غير قادرين على لأسباب مرضية.


وقال أسو، البالغ من العمر 78 عاما، إن تصريحاته انتزعت من سياقها وأنه كان يحاول ببساطة أن يوضح التهديد الناجم عن تراجع معدل المواليد والذي يعرض اقتصاد البلاد للخطر.

صورتان توضيحيتان - تصوير - afp 




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