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فيديو - مستشفى الانجليزي في الناصرة تصرخ ضد العنف اتجاه الطواقم الطبية



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فيديو - مستشفى الانجليزي في الناصرة تصرخ ضد العنف اتجاه الطواقم الطبية




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