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وقفة احتجاجية لطواقم المستشفى الانجليزي في الناصرة بعد الاعتداء على طبيب وضربه من قبل متعالج



  |   موسى بصول   |   اضافة تعليق



نظمت إدارة مستشفى الناصرة الانجليزي بالتعاون مع نقابتي المستخدمين والأطباء اليوم الاربعاء وقفة احتجاجية، أمام مدخل الطوارئ، ضد ظاهرة العنف تجاه الطواقم الطبية، والآخذة في الازدياد في الآونة الأخيرة.




وكانت الحادثة الأخيرة في الأسبوع الأخير، وفيها تم الاعتداء على أحد الأطباء في مستشفى الناصرة الانجليزي، وذلك خلال زيارته الصباحية لمتابعة وضع مرضاه، حيث تهجّم عليه أحد المتعالجين وضربه، وقد تمّ استدعاء الشرطة التي قامت بتوقيف المُعتدي في أعقاب هذه الحادثة.




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