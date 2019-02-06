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اصابة متوسطة حتى الخطيرة خلال شجار في عكا



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



اصيب رجل يبلغ من العمر 45 عاما باصابات وصفت بين المتوسطة والخطيرة اليوم الاربعاء اثر اثر شجار في احد احياء مدينة عكا .


وتم نقل المصاب الى مستشفى الجليل الغربي في نهاريا لاستكمال علاجه هناك .

من جهتها باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث .
اصابة متوسطة حتى الخطيرة خلال شجار في عكا




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