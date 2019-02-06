اصابة, متوسطة, حتى, الخطيرة, خلال, شجار, في, عكا,

اصيب رجل يبلغ من العمر 45 عاما باصابات وصفت بين المتوسطة والخطيرة اليوم الاربعاء اثر اثر شجار في احد احياء مدينة عكا .

وتم نقل المصاب الى مستشفى الجليل الغربي في نهاريا لاستكمال علاجه هناك .من جهتها باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث .