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العثور على جثة رجل في مبنى مهجور بمنطقة مجدال هعيمك



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



عثر اليوم الاربعاء على جثة رجل يبلغ من العمر 40 عاما في مبنى مهجور بالمنطقة الصناعية مجدال هعيمك .




وتم اقرار وفاة الرجل في المكان فيما باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث الذي لم تتضح بعد خلفيته ان كانت جنائية ام غير ذلك .




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