العثور, على, جثة, رجل, في, مبنى, مهجور, بمنطقة, مجدال, هعيمك,

وتم اقرار وفاة الرجل في المكان فيما باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث الذي لم تتضح بعد خلفيته ان كانت جنائية ام غير ذلك .

عثر اليوم الاربعاء على جثة رجل يبلغ من العمر 40 عاما في مبنى مهجور بالمنطقة الصناعية مجدال هعيمك .

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