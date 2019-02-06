كلمات متعلقةاحتجزته, والدته, 10, سنوات.., قصة, "مخيفة", لشاب, مصري,
ذكرت قناة "ice universe" المهتمة بشؤون التقنية أن شركة سامسونغ تطوّر أول هواتفها...
تمكن فريق من الهواة من التقاط صورة مذهلة على نحو غير عادي للكرة الأرضية مستخدمين...
حذر تقرير جديد من أن المجتمع البريطاني قد يلاحظ قريبا "اختفاء" البطاطس من قائمة...
بالرغم من أن كل شهر يصادف تقريبا حالة فلكية واحدة على الأقل، فإن شهر فبراير...
نشر موقع إخباري سنغالي مقالا يفيد بأن الزعيم الليبي معمر القذافي الذي قتل عام 2011،...
يجري تحذير مستخدمي "واتس آب" من عملية احتيال خطيرة قد تؤدي إلى اختراق حساباتهم...
أطلقت تايلاند سيارة مصممة للقيادة داخل الماء، بهدف استخدامها في المناطق التي...
بدأ بيع نوع نادر من فاكهة الدوريان، المعروفة برائحتها اللاذعة الكريهة، في مركز...
استعانت سلطات أستراليا، بوحدات من الجيش حتى تخفف من حدة الكارثة الناجمة عن...
تستعد البحرين لافتتاح أكبر منتزه في أعماق المياه في العالم، يشمل طائرة بوينغ 747...