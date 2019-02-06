سمية, الخشاب, تُبهر, جمهورها, بآخر, جلسة, تصوير, مع, زوجها,

نفت الفنانة المصرية سمية الخشاب كل ما تردد مؤخرا عن وجود خلافات بينها وبين زوجها الفنان أحمد سعد، بجلسة تصوير جديدة.

الفنانة المصرية شاركت جمهورها بمجموعة صور من الجلسة التي جمعتها بزوجها، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، والتي ظهرا فيها بإطلالة بيضاء.سمية أطلت في الجلسة بجاكيت أبيض وشورت طويل بنفس اللون مع حذاء رياضي، فيما ظهر سعد مرتدي بذلة بيضاء أنيقة وانتعل حذاء رياضي أيضا، وظهرا سويا في عدد من اللفطات الرومانسية.الفنانة المصرية نفت أنباء خلافاتها مع زوجها، بقولها: “انا كويسه جدا الحمدلله وفي احسن حالاتي انا وزوجي الحبيب احمد وستظل الشائعات مجرد تفاهات.. بحبكم انا واحمد اووووي”.وتغزلت في زوجها بأغنية لشيرين عبدالوهاب، حيث قالت: “انت فرحه جت لعندي بعد عمر من التعب.. بسم الله ماشاء الله.انا وحبيبي ياعين ياليل”.وكانت قد ترددت أنباء مؤخرا حول وجود خلافات بين سمية الخشاب وزوجها أحمد سعد، بعد أن كشفت الفنانة ريم البارودي الكثير من الأسرار عن فترة زواجها من سعد، حيث أكدت أنها خانها كثيرا وكان يعتدي عليها بالضرب.