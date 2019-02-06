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رونالدو يتلقى رسالة خاصة في عيد ميلاده الـ34



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



تلقى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم يوفنتوس الإيطالي، رسالة خاصة بمناسبة عيد ميلاده الـ34.


ونشرت جورجينا رودريجيز، صديقة رونالدو، مقطع فيديو عبر حسابها الشخصي على موقع "تويتر"، يظهر فيه النجم البرتغالي أثناء لعب الكرة مع أحد أبنائه.

وكتبت جورجينا تعليقا على الفيديو: "تهانينا حبيبي.. شكرا لجعلنا سعداء كل يوم.. نحن نحبك إلى ما لا نهاية".


وكان رونالدو قد وجه الشكر ليوفنتوس في أول عيد ميلاد له بمدينة تورينو.

وقال في تصريحات للموقع الرسمي للنادي: "شكرا لكم، أنا سعيد للغاية بالاحتفال بعيد ميلادي هنا، أمر لطيف أن أكون هنا في إيطاليا وفي مركز تدريبات اليوفي، أريد شكر الجماهير على تمنياتهم الطيبة لي".


وانضم كريستيانو إلى يوفنتوس، في الصيف الماضي، قادما من ريال مدريد، وتمكن من تسجيل 17 هدفا حتى الآن بالدوري الإيطالي، ليحتل صدارة الهدافين بفارق هدف عن فابيو كوالياريلا، مهاجم سامبدوريا.




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