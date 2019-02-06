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لحظة انفجار ضخم بمحطة للغاز في قطاع غزة
2019-02-06 10:30:17
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لحظة انفجار ضخم بمحطة للغاز في قطاع غزة
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