الحارس, معين, حلبي, من, دالية, الكرمل, ينضم, لهبوعيل, تل, ابيب,

انضم مؤخرا الحارس الشاب معين حلبي ابن قرية دالية الكرمل الى صفوف فريق هبوعيل تل ابيب من فرق الدرجة العليا قادما من فريق هبوعيل اكسال من الدرجة الممتازة وكان قد لعب معين ايضا في صفوف فريق مكابي دالية الكرمل في الدرجة الاولى .واعرب معين عن سعادته مشيرا الى ان حلمه منذ الصغر اللعب في فريق هبوعيل تل ابيب الذي يملك الجمهور رقم واحد حسب اقواله ، وانه من الان وصاعدا عليه العمل لاثبات نفسه .كما وشكر كل من دعمه وساعده للوصول الى هذه المرحلة.وكان معين قد احتفل بعيد ميلاده ال ٢٣ قبل ٣ ايام.