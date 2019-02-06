"سامسونغ", تطلق, أول, هواتفها, بكاميرا, أمامية, متحركة!,

ذكرت قناة "ice universe" المهتمة بشؤون التقنية أن شركة سامسونغ تطوّر أول هواتفها المزودة بكاميرا "Pop-up" أمامية.

والفريد في الهاتف الذي قد يطلق عليه اسم "Galaxy A90" هو أن كاميراته الأمامية ستوضع داخل الهيكل، وتخرج منه عند الحاجة لاستخدامها فقط، ما جعل الشاشة تخلو من أي ثقوب أو مساحات ميتة، لتعرض صورها على كامل مساحة الواجهة الأمامية.أما الكاميرا الأساسية للهاتف، فقد تأتي بأربع عدسات، ما سيمكنها من التقاط صور وفيديوهات عالية الدقة في ظروف الإضاءة الضعيفة.ظهرت ميزة الكاميرا الأمامية المتحركة لأول مرة في هواتف "Vivo NEX" و"BBK" التي ظهرت أواخر العام الفائت، ولاقت استحسانا كبيرا من المستخدمين كونها وفرت مساحات أكبر على شاشات أجهزتهم.