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الليكود - كاتس وادلشتين يتنافسان على المقعد الأول



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بعد فرز حوالي سبعين بالمئة (70%) من الأصوات في الانتخابات التمهيدية التي جرت امس في حزب الليكود لاختيار قائمة مرشحي الحزب للكنيست، يتبين ان الوزير يسرائيل كاتس يحتل المرتبة الأولى، فيما يحل رئيس الكنيست يولي ادلشتين في المرتبة الثانية، ثم الوزير السابق والقطب الليكودي غدعون ساعار، ويليهما الوزير غلعاد اردان ثم الوزيرة ميري ريغيف. 


اما الوزير أيوب قرا فقد حل في المرتبة الثالثة والعشرين، مما قد يدفع به الى خارج القائمة بعد ادخال الممثلين الذين تم انتخابهم في الالوية المختلفة. 


ويعتبر انتخاب القطب الليكودي غدعون ساعار انتكاسة لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الذي اتهمه بالتآمر مع اخرين للإطاحة به بعد الانتخابات، الامر الذي انكره ساعار. 

ومن المقرر ان تنشر النتائج الرسمية لهذه الانتخابات قريبا.


تصوير afp




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