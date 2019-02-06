الليكود - كاتس وادلشتين يتنافسان على المقعد الأول

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نظمت إدارة مستشفى الناصرة الانجليزي بالتعاون مع نقابتي المستخدمين والأطباء...
اصيب رجل يبلغ من العمر 45 عاما باصابات وصفت بين المتوسطة والخطيرة اليوم الاربعاء...
عثر اليوم الاربعاء على جثة رجل يبلغ من العمر 40 عاما في مبنى مهجور بالمنطقة...
بيان صادر عن مكتب كايد ظاهر، الناطق الرسمي باسم سلطة الإطفاء والإنقاذ للمجتمع...
شارك رئيس مجلس طرعان المحلي، مازن محمود عدوي، في الزيارة التي دعت إليها لجنة...
قدم طاقم حيان للعلاج المكثف صباح اليوم الاربعاء العلاج لشابه تبلغ من العمر 36...
تحقق الشرطة في منطقة نتانيا في ملابسات العثور على طقل رضيع حديث الولادة يقدر عمره...
اليوم الأربعاء، تنشأ تدريجيًا حالة من عدم الاستقرار الجوي نتيجة اقتراب منخفض في...
قام وفد من لجنة المتابعة العليا تألف من كل من محمد بركة رئيس اللجنة،النائب د.أحمد...
اقدم مجهولون مساء اليوم الثلاثاء على اطلاق النار على سيارة وهي في طريقها بحي...