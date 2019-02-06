رفع, السن, القانونية, للتدخين, إلى, 100, عام, !,

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توصلت دراسة حديثة إلى أن الضحك هو أفضل دواء لجراحة الدماغ لأنه يساعد المريض على...
قال الباحثون إن البكتيريا في الأمعاء قد تؤثر على سلامتنا العقلية وربما تكون...
أظهرت دراسة جديدة أن النساء يعشن أكثر من الرجال وتبقى صحتهن العقلية أفضل، لأن...
كشفت دراستان جديدتان أن الأمراض الشبيهة بالإنفلونزا يمكن أن تزيد بشكل كبير من خطر...
أفاد مسح أمريكي صدر، الخميس 31 يناير، أن العديد من الأطفال الصغار يستخدمون الكثير...
أفادت دراسة أميركية حديثة، بأن خيط الأسنان الذي يستخدم في تنظيف الأسنان من بقايا...
اكتشف العلماء في جامعة سالفورد الأميركية ما يعتقدون أنها الخلية المسؤولة عن كل...
توصلت دراسة جديدة أجرتها جامعة "Guangzhou" الصينية، إلى أن الرجال الذين يعيشون قرب...
كشفت دراسة علمية حديثة، أجراها فريق من الأطباء في إحدى الجامعات بالولايات...
نشرت جمعية خبراء التغذية والحمية البريطانية قائمة مؤلفة من 5 منتجات غذائية تعد...