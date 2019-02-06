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رفع السن القانونية للتدخين إلى 100 عام !



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



 كثيرة هي المبادرات الشخصية أو القومية التي يتم تبنيها لإبعاد الناس عن التدخين، لكن ما قد تقدم عليه ولايه أميركية ربما يفوق كل ما سبق في هذا السياق.



وتدرس ولاية هاواي في الولايات المتحدة مشروع قانون جديد، سيرفع السن القانونية لشراء السجائر بشكل تدريجي بدءا من عام 2020، وصولا إلى سن تعجيزية، وذلك من أجل منعه على الإطلاق في عام 2024.


وبموجب مشروع قانون تقدم به السياسي الديمقراطي ريتشارد كريغان، فإنه سيتم حظر بيع السجائر لأي شخص يقل عمره عن 100 عام في 2024، وفق ما ذكر موقع "سكاي نيوز"، الثلاثاء.


ويتحدث القانون عن منع بيع السجائر لأي شخص يقل عمره عن 30 عاما في عام 2020، على أن يزيد الحد الأدنى لسن التدخين إلى 40 سنة في 2021 و50 عام في 2022 و60 عام في 2023 و100 عام في 2024.


وعلى الرغم من أن لدى هاواي أكثر القوانين تشددا في مسألة بيع السجائر، فإن كريغان يعتقد أن هناك حاجة للمزيد من العمل من أجل حظر ما يعتبره "أخطر ما يهدد البشرية".


 وبموجب القوانين المعمول بها حاليا، يجب أن يكون عمر الأشخاص الذين يرغبون في شراء السجائر في ولاية هاوي 21 عاما على الأقل، لكن من شأن القانون المقترح أن يمنع التدخين بتاتا في الولاية مستقبلا، إذا تم تبنيه.


وقال كريغان، وهو طبيب ومدخن سابق، إن مشروع القانون منظم بحيث يمكن أن يصمد أمام أي تحد قانوني. وأضاف أن "الدولة ملزمة بحماية صحة العامة".


وتابع: "نحن لا نسمح للناس بحرية الوصول إلى المواد المخدرة، على سبيل المثال، أو أي عقاقير طبية. "هذا (التدخين) هو أكثر فتكا، وأكثر خطورة من أي عقاقير مضرة".


ويعد تدخين السبب الرئيسي للوفاة في الولايات المتحدة، إذ يتسبب سنويا بوفاة حوالي نصف مليون شخص كل عام، وفق مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.




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