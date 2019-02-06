رئيس, برشلونة, يوضح, موقف, نيمار, ويضع, شرطًا, لضم, إيسكو,

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تلقى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم يوفنتوس الإيطالي، رسالة خاصة...
كشف تقرير صحفي إسباني، أن إرنستو فالفيردي، مدرب برشلونة، سيتخلى عن عادته في بطولة...
ينتظر عشاق الساحرة المستديرة على أحر من الجمر لقاء "الكلاسيكو" بين الغريمين...
اكد إرنستو فالفيردي، المدير الفني لبرشلونة، جاهزية فريقه لخوض مواجهة الكلاسيكو...
أكد سانتياجو سولاري، مدرب ريال مدريد، أنه لن يتنازل عن تحقيق الفوز في موقعة الغد...
قضت محكمة إسبانية بمعاقبة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو بالسجن لمدة عام مع وقف...
بدأت التقارير بشأن مستقبل النجم المصري محمد صلاد مع ليفربول تتسرب، فيما يبدو أن...
كشف تقرير صحفي إسباني، أن "جنون" الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم برشلونة، يدفعه لخوض...
قبل ساعات من المواجهة التي يترقبها عشاق الكرة حول العالم في كل مكان، دعت "لجنة...
كشف سيرخيو راموس مدافع وقائد فريق ريال مدريد عن موهبة موسيقية لا يقل تميزه بها عن...