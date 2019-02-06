كاظم, الساهر, يطلب, رسمياً, تغيير, لقبه.., والسبب!,

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نفت الفنانة المصرية سمية الخشاب كل ما تردد مؤخرا عن وجود خلافات بينها وبين زوجها...
خضعت الفنانة المصرية مي عمر لجلسة تصوير جديدة مع طفلتها الثانية “سيلين” من زوجها...
وجهت الفنانة اللبنانية ميريام فاري، لطفلها الوحيد جايدن، من زوجها رجل الأعمال...
خضعت الفنانة اليمنية أروى لجلسة تصوير جديدة، ظهرت فيها بإطلالة جريئة، عرضتها...
عبّرت الفنانة اللبنانية نجوى كرم عن فرحتها حول زيارة الحبر الأعظم البابا...
خرجت الفنانة السورية فرح يوسف في نزهة نهارية مع حبيبها بمدينة نيويورك، وشاركت...
كشفت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، عن دخولها مشروع جديد تستعد لطرحه خلال الفترة...
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أثارت أغنية "حجابك تاجك" للفنانة أمل حجازي جدلا واسعا على مواقع التواصل...
نشرت النجمة اللبنانية نانسي عجرم الصورة الأولى لقدمي مولودتها الثالثة ليا...