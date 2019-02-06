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كاظم الساهر يطلب رسمياً تغيير لقبه.. والسبب!



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



قدّم الفنان العراقي ​كاظم الساهر​ بطلب رسمي إلى وزارة الداخلية العراقية، لتغيير لقبه من “السامرائي” إلى “الساهر”.



وجاء في نص الطلب الذي قدّمه كاظم الساهر: “إني المواطن كاظم جبار إبراهيم‏ السامرائي، المعرف ‏بهوية الأحوال المدنية‏ الصادرة ‏عن دائرة أحوال المنصور ‏بسجل 303 صحيفة 108 م ‏رقم الهوية (00497059)، أروم تغيير لقبي من (السامرائي) ‏إلى (الساهر) ‏‏كون اللقب الأخير يمثل اسم الشهرة (كاظم الساهر)، ‏ولكي لا يحصل اختلاف في ‏الأوراق ‏الشخصية الأخرى، لذا يرجى تفضلكم ‏اتخاذ الإجراءات ‏القانونية الخاصة بهذا الموضوع”.




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