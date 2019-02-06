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تخليص عالقين جرّاء حادث طرق مروع قرب القدس



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بيان صادر عن مكتب كايد ظاهر، الناطق الرسمي باسم سلطة الإطفاء والإنقاذ للمجتمع العربي- 

عملت 4 طواقم إطفاء وإنقاذ في ساعات صباح اليوم الأربعاء الباكرة على معالجة حادث طرق وقع على شارع 38 في منطقة "اشتؤول" (منطقة القدس) بين شاحنة وحافلة ركّاب صغيرة. وقد تمكّن رجال الإطفاء والإنقاذ من تخليص 4 عالقين بواسطة معدّات خاصة.


يذكر أنّ الحادث أسفر عن 12 إصابة متفاوتة، بينهم 3 إصابات خطيرة وقد أحيل المصابون إلى المستشفى لتلقي العلاج الطبيّ.




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