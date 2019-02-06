️مازن, عدوي, رئيس, مجلس, طرعان, يعين, جلسة, مع, رئيس, بلدية, طبريا, بخصوص, مخطط, تحويل, مسجد, البحر, إلى, متحف,

شارك رئيس مجلس طرعان المحلي، مازن محمود عدوي، في الزيارة التي دعت إليها لجنة المتابعة ولجنة الحريات المنبثقة عنها، إلى المسجد الزيداني - مسجد البحر في مدينة طبريا، وتأتي الزيارة في ظل المخطط الرامي لتحويل المسجد إلى متحف.وشارك في الزيارة رئيس لجنة المتابعة محمد بركة، الشيخ كمال خطيب، رئيس لجنة الحريات، والدكتور منصور عباس رئيس القائمة العربية الموحدة ونائب رئيس الحركة الإسلامية، وقيادات من الحركة الإسلامية وعضو الكنيست يوسف جبارين ورؤساء سلطات محلية، وتم رفع الأذان.وقام رئيس مجلس طرعان المحلي، مازن محمود عدوي بالاتصال برئيس بلدية طبريا، وتمكن من تعيين جلسة معه يوم الأحد القادم، وذلك للإطلاع على المخطط ومتابعة القضية وإبداء الموقف المعارض لتحويل المسجد إلى متحف وكذلك رفض الاعتداء على المساجد والمقدسات، والتأكيد على عروبة المسجد وكونه معلمًا إسلاميًا.