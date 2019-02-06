تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-02-06 08:40:25 يانوح - جت - انقلاب سيارة واصابة متوسطة حتى الخطيرة لشابة |  2019-02-06 08:32:09 الليلة - من سيفوز في كلاسيكو الارض بين برشلونة والريال ؟ |  2019-02-06 08:27:43 حدث في نتانيا - العثور على طفل رضيع عمره ساعات فقط على الشارع مغطى بمنشفة والشرطة تحقق |  2019-02-06 08:25:16 الأرض من خلف القمر.. صورة تحبس الأنفاس |  2019-02-06 05:54:50 ترامب يعتزم لقاء كيم في فيتنام يومي 27 و28 فبراير |  2019-02-06 05:52:24 الجزائر.. الجدل يستمر حول "الصلاة بالمدارس واستيراد الخمور" |  2019-02-06 05:40:23 اليوم وغدا .. منخفض جوي سريع يضرب البلاد امطار وعواصف |  2019-02-06 00:07:24 وفد من لجنة المتابعة يزور كفرمندا في مسعى لحل النزاع واعمال العنف |  2019-02-05 22:15:41 اطلاق نار على سيارة خلال سفرها في شفاعمرو |  2019-02-05 21:02:07 مصرع عامل من جنين دهسا في برطعة وفرار السائق |  2019-02-05 21:59:04 عرعرة:اصابة فتاة تعرضت لحادث دهس |  2019-02-05 21:53:43 نتنياهو يستقبل الرئيس النمساوي في القدس |  2019-02-05 21:52:02 سخنين: المجلس البلدي ينتخب نواب الرئيس والقائم بالأعمال |  2019-02-05 19:31:32 إيران تحذر إسرائيل من استمرار هجماتها على سوريا |  2019-02-05 19:30:10 فالفيردي: ننتظر أفضل نسخة من الريال.. وسنفوز مع أو بدون ميسي |

الرئيسية | فن العالم العربي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

مي عمر تخضع لجلسة تصوير مع طفلتها الثانية.. صور



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



خضعت الفنانة المصرية مي عمر لجلسة تصوير جديدة مع طفلتها الثانية “سيلين” من زوجها المخرج محمد سامي.

الفنانة المصرية شاركت جمهورها بمجموعة صور من الجلسة، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، والتي ظهرت فيها بكنزة صوفية مع تنورة قصيرة، وتركت شعرها منسدلا.


مي ظهرت في إحدى صور الجلسة وهي تحمل ابنتها سيلي على ذراعها، كاشفة عن وجهها، فيما ظهرت في صورة أخرى وهي تدفع عربة الأطفال التي تضع بها ابنتها.


وكانت الفنانة المصرية مي عمر قد نشرت من قبل أول صورة جمعتها بمولودتها الثانية “سيلين”، عندما كانت تبلغ من العمر 6 أسابيع فقط، إلا أنها حرصت على إخفاء وجهها.


كما نشر المخرج محمد سامي صورة أخرى، ظهر فيها وهو يحمل ابنته على كتفيه، وأرفقها بتعليق قال فيه: “أنا والرائعة سيلين سامي”.


يذكر أن الفنانة المصرية مي عمر لديها طفلة أخرى من زوجها المخرج محمد سامي، وتدعى “تايا”، وقد نشرت مجموعة صور لها من قبل على حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.




كلمات متعلقة

مي, عمر, تخضع, لجلسة, تصوير, مع, طفلتها, الثانية.., صور,

تابعونــا

ميريام فارس ورسالة مؤثرة من أُم لنجلها في عيد ميلاده ميريام فارس ورسالة مؤثرة من أُم لنجلها في عيد ميلاده 2019-02-05 | 15:50:49

وجهت الفنانة اللبنانية ميريام فاري، لطفلها الوحيد جايدن، من زوجها رجل الأعمال...

جلسة تصوير جديدة تعرض أروى لانتقادات حادة جلسة تصوير جديدة تعرض أروى لانتقادات حادة 2019-02-05 | 14:50:40

خضعت الفنانة اليمنية أروى لجلسة تصوير جديدة، ظهرت فيها بإطلالة جريئة، عرضتها...

نجوى كرم تعلق على زيارة البابا فرنسيس إلى الإمارات نجوى كرم تعلق على زيارة البابا فرنسيس إلى الإمارات 2019-02-05 | 13:03:01

عبّرت الفنانة اللبنانية ​نجوى كرم​ عن فرحتها حول زيارة الحبر الأعظم ​البابا...

فرح يوسف برفقة حبيبها على جسر بروكلين - صور فرح يوسف برفقة حبيبها على جسر بروكلين - صور 2019-02-05 | 11:33:37

خرجت الفنانة السورية فرح يوسف في نزهة نهارية مع حبيبها بمدينة نيويورك، وشاركت...

هيفاء وهبي ممنوعة من الكلام لهذا السبب هيفاء وهبي ممنوعة من الكلام لهذا السبب 2019-02-05 | 10:18:33

كشفت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، عن دخولها مشروع جديد تستعد لطرحه خلال الفترة...

النمر يتحول إلى قطة في أحضان ابتسام تسكت.. صور النمر يتحول إلى قطة في أحضان ابتسام تسكت.. صور 2019-02-05 | 08:40:03

خضعت الفنانة المغربية ابتسام تسكت لجلسة تصوير جديدة، كشفت فيها عن شجاعتها...

"خلع الحجاب" يدفع أمل حجازي لإطلاق أغنية "حجابك تاجك" "خلع الحجاب" يدفع أمل حجازي لإطلاق أغنية "حجابك تاجك" 2019-02-04 | 13:55:03

أثارت أغنية "حجابك تاجك" للفنانة أمل حجازي جدلا واسعا على مواقع التواصل...

نانسي عجرم تنشر الصورة الاولى لمولودتها نانسي عجرم تنشر الصورة الاولى لمولودتها 2019-02-04 | 12:55:43

نشرت النجمة اللبنانية نانسي عجرم الصورة الأولى لقدمي مولودتها الثالثة ليا...

ديانا كرزون تثير الجدل بعد اعلانها انضمامها الى قناة الجزيرة! ديانا كرزون تثير الجدل بعد اعلانها انضمامها الى قناة الجزيرة! 2019-02-04 | 11:41:37

أثارت الفنانة الأردنية ديانا كرزون جدلا كبيرا بعد إعلانها الانضمام لقناة الجزيرة...

زوجة كيفانج تاتليتوج تسرق الأنظار في حفل افتتاح فيلمه الجديد زوجة كيفانج تاتليتوج تسرق الأنظار في حفل افتتاح فيلمه الجديد 2019-02-04 | 10:02:39

احتفل النجم التركي كيفانج تاتليتوج الشهير بـ«مهند» بافتتاح فيلمه الجديد...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids مطاردة بوليسية اعتقال شاب فتاة القرية قوات كبيرة الرينة طائرة تسرب مادة سامة بناية مبنى جلوبوس في لواء الجنوب منطقة اخلاء المبنى طواقم اطفاء انقاذ معلمو سياقة تظاهرة مفرق باقة الغربية اغلاق شارع وزير المواصلات كاتس افتتاح مشروع ممتحني سياقة اضراب محمد القيق الصحفي عائلته يجتمع لاول مرة منذ اعتقاله 16 اصابة حادث طرق سيارتين باقة الغربية شارع 6 تصادم القيق الاسير الحرية مظاهرة رفع شعارات امام مستشفى العفولة هعيمك الصحفي اطلاق نار على شابين المكر سيارة مرت عابرة شرطة تحقيق دون اصابات شابة عربية حيفا يركل وجهها اعتقال تل ابيب شجار ارهابية مصادرة كابول غاز تعبئة عبلين محلات غير مرخصة الشرطة قوات خاصة بنادق مسدسات ذخيرة رصاصات اعتقال مشتبهين شرطة تفتيش مشهد طوبا زنغرية دير الاسد حملة عكا التزام اضراب محلات تجارية لجنة المتابعة المسجد الاقصى القدساصابة متوسطة سائق علق شاحنة حيفا نيشر حادث طرق اطفاء تخليص علق مصرع محمد احمد . أسدي طفلين نسيا ساعات داخل سيارة النقب القسوم قرية الجنوب السيد دير الاسد والدهما قرية حورة سلاح سيارات جلسة عمل بلدية سياقة مخدرات ام الفحم الشيخ خالد حمدان ضابط شرطة لواء الساحلحريق محل سلكوم طمرة اضرار دون اصابات اطفاء اخماد شرطة اسعاف
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com