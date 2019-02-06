بكتيريا, الأمعاء, تهدد, الصحة, العقلية!,

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أظهرت دراسة جديدة أن النساء يعشن أكثر من الرجال وتبقى صحتهن العقلية أفضل، لأن...
كشفت دراستان جديدتان أن الأمراض الشبيهة بالإنفلونزا يمكن أن تزيد بشكل كبير من خطر...
أفاد مسح أمريكي صدر، الخميس 31 يناير، أن العديد من الأطفال الصغار يستخدمون الكثير...
أفادت دراسة أميركية حديثة، بأن خيط الأسنان الذي يستخدم في تنظيف الأسنان من بقايا...
اكتشف العلماء في جامعة سالفورد الأميركية ما يعتقدون أنها الخلية المسؤولة عن كل...
توصلت دراسة جديدة أجرتها جامعة "Guangzhou" الصينية، إلى أن الرجال الذين يعيشون قرب...
كشفت دراسة علمية حديثة، أجراها فريق من الأطباء في إحدى الجامعات بالولايات...
نشرت جمعية خبراء التغذية والحمية البريطانية قائمة مؤلفة من 5 منتجات غذائية تعد...
توصل علماء إلى سر جديد يعمل على منح مشروب القهوة مذاقها المميز، الذي يأسر عشرات...
أفاد بحث أميركي حديث أن العديد من الأطفال الصغار يستخدمون الكثير من معجون...