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بكتيريا الأمعاء تهدد الصحة العقلية!



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



قال الباحثون إن البكتيريا في الأمعاء قد تؤثر على سلامتنا العقلية وربما تكون مرتبطة بالاكتئاب، وفقا لنتائج دراسة هي الأكبر من نوعها حتى الآن.



وتشير منظمة الصحة العالمية إلى أن ما يقدر بنحو 300 مليون شخص يعانون من الاكتئاب، وأن هناك روابط معروفة بين الصحة الجسدية والصحة العقلية للمريض.

ويعتقد الباحثون من بلجيكا، الآن، أن مجموعة كبيرة من بكتيريا الأمعاء يمكنها إنتاج مواد كيميائية تؤثر بشكل كبير على الدماغ، بما في ذلك العديد من الكائنات الدقيقة المرتبطة، بشكل إيجابي أو سلبي، بالصحة العقلية.


واختبر الباحثون ضمن التجربة التي تحمل اسم "Flemish Gut Flora Project"، بيانات الاكتئاب وعينات البراز من أكثر من ألف شخص، ووجدوا أن نوعين من البكتيريا كانا "ينضبان باستمرار" في أولئك الذين يعانون من الاكتئاب، وهذا يحدث حتى وإن كان المرضى يحصلون على مضادات الاكتئاب.


ويقول الباحثون إن نتائجهم المنشورة في دورية "Nature Microbiology"، يمكن عدها مثيرة للجدل، حيث أوضح الباحث الرائد في الدراسة، جيروين رايس، من قسم علم الأحياء الدقيقة والمناعة في جامعة  لوفان الكاثوليكية: "فكرة أن المستقلبات الميكروبية يمكن أن تتفاعل مع دماغنا، وبالتالي السلوك والمشاعر، مثيرة للاهتمام".


وأكد رايس أنه في الوقت الذي أظهرت فيه التجارب الجديدة وجود صلة واضحة بين مستويات بعض البكتيريا في الأمعاء والصحة النفسية الجيدة، لم يكن هذا يعني أن أحدهما قد سبب الآخر بشكل مباشر.


ومن المعروف أن المجموعتين الميكروبيتين "coprococcus" و"dialister"، لديهما خصائص مضادة للالتهاب، وكما هو معروف أيضا، فإن الالتهاب العصبي أمر أساسي في الإصابة بالاكتئاب، "لذا فإن فرضيتنا هي ارتباط البكتيريا والاكتئاب ببعضهما البعض".


ويأمل فريق البحث في أن تستخدم هذه النتائج مستقبلا في إنتاج علاجات مشتقة من هذه البكتيريا للقضاء على الاكتئاب.




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