يانوح - جت - انقلاب سيارة واصابة متوسطة حتى الخطيرة لشابة

وافادنا الطاقم الطبي ان اصابة الشابة وصفت بالمتوسطة حتى الصعبه .وتم نقلها على غرفة العلاج المكثف في مستشفى نهريا لاستكمال العلاج

قدم طاقم حيان للعلاج المكثف صباح اليوم الاربعاء العلاج لشابه تبلغ من العمر 36 عاما بعد تعرضها لحادث طرق صعب بالقرب من قرية يانوح-جت .

تابعونــا

حدث في نتانيا - العثور على طفل رضيع عمره ساعات فقط على الشارع مغطى بمنشفة والشرطة تحقق 2019-02-06 | 08:27:43 تحقق الشرطة في منطقة نتانيا في ملابسات العثور على طقل رضيع حديث الولادة يقدر عمره...

اليوم وغدا .. منخفض جوي سريع يضرب البلاد امطار وعواصف 2019-02-06 | 05:40:23 اليوم الأربعاء، تنشأ تدريجيًا حالة من عدم الاستقرار الجوي نتيجة اقتراب منخفض في...

وفد من لجنة المتابعة يزور كفرمندا في مسعى لحل النزاع واعمال العنف 2019-02-06 | 00:07:24 قام وفد من لجنة المتابعة العليا تألف من كل من محمد بركة رئيس اللجنة،النائب د.أحمد...

اطلاق نار على سيارة خلال سفرها في شفاعمرو 2019-02-05 | 22:15:41 اقدم مجهولون مساء اليوم الثلاثاء على اطلاق النار على سيارة وهي في طريقها بحي...

مصرع عامل من جنين دهسا في برطعة وفرار السائق 2019-02-05 | 21:02:07 لقي عامل من بلدة يعبد جنوب غرب جنين مصرعه مساء اليوم الثلاثاء، إثر حادث دهس وقع...

عرعرة:اصابة فتاة تعرضت لحادث دهس 2019-02-05 | 21:59:04 نقلت الطواقم الطبية التابعة لنجمة داوود الحمراء فتاة اثر تعرضها للدهس في بلدة...

سخنين: المجلس البلدي ينتخب نواب الرئيس والقائم بالأعمال 2019-02-05 | 21:52:02 عقد المجلس البلدي في بلدية سخنين مساء اليوم الثلاثاء جلسة عادية بحضور رئيس بلدية...

الاهلية ام الفحم: طلاب القيادة الشابة وحملة "فيك خير"‎ 2019-02-05 | 19:27:21 أقامت مجموعة "القيادة الشابة" الطلابية التابعة في الجمعية "مستقبل آمن" حملة...

المتابعة تزور مسجد البحر في طبريا وتحذر من مؤامرة تحويله "لمتحف" 2019-02-05 | 19:24:01 زار وفد من لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية بعد عصر اليوم الثلاثاء، مسجد...