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يانوح - جت - انقلاب سيارة واصابة متوسطة حتى الخطيرة لشابة



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قدم  طاقم حيان للعلاج المكثف صباح اليوم الاربعاء العلاج  لشابه تبلغ من العمر 36 عاما بعد تعرضها لحادث طرق صعب بالقرب من قرية يانوح-جت .


وافادنا الطاقم الطبي ان اصابة الشابة وصفت بالمتوسطة حتى الصعبه .


وتم نقلها على غرفة العلاج المكثف في مستشفى نهريا لاستكمال العلاج




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