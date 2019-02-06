يانوح - جت - انقلاب سيارة واصابة متوسطة حتى الخطيرة لشابة

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تحقق الشرطة في منطقة نتانيا في ملابسات العثور على طقل رضيع حديث الولادة يقدر عمره...
اليوم الأربعاء، تنشأ تدريجيًا حالة من عدم الاستقرار الجوي نتيجة اقتراب منخفض في...
قام وفد من لجنة المتابعة العليا تألف من كل من محمد بركة رئيس اللجنة،النائب د.أحمد...
اقدم مجهولون مساء اليوم الثلاثاء على اطلاق النار على سيارة وهي في طريقها بحي...
لقي عامل من بلدة يعبد جنوب غرب جنين مصرعه مساء اليوم الثلاثاء، إثر حادث دهس وقع...
نقلت الطواقم الطبية التابعة لنجمة داوود الحمراء فتاة اثر تعرضها للدهس في بلدة...
عقد المجلس البلدي في بلدية سخنين مساء اليوم الثلاثاء جلسة عادية بحضور رئيس بلدية...
أقامت مجموعة "القيادة الشابة" الطلابية التابعة في الجمعية "مستقبل آمن" حملة...
زار وفد من لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية بعد عصر اليوم الثلاثاء، مسجد...
زار وفد كبير من القيادات العربية عصر اليوم الثلاثاء مسجد البحر في طبريا بعد الكشف...