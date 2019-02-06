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الليلة - من سيفوز في كلاسيكو الارض بين برشلونة والريال ؟



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



ينتظر عشاق الساحرة المستديرة على أحر من الجمر لقاء "الكلاسيكو" بين الغريمين التقليديين برشلونة وريال مدريد، وذلك في ذهاب الدور قبل النهائي "نهائي مبكر" لكأس إسبانيا لكرة القدم اليوم الاربعاء تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القدس .



وستقام المباراة على ملعب "كامب نو" في مدينة برشلونة.



من سيبلغ نهائي كأس ملك إسبانيا لكرة القدم؟







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