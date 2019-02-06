الليلة - من سيفوز في كلاسيكو الارض بين برشلونة والريال ؟

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وستقام المباراة على ملعب "كامب نو" في مدينة برشلونة.

ينتظر عشاق الساحرة المستديرة على أحر من الجمر لقاء "الكلاسيكو" بين الغريمين التقليديين برشلونة وريال مدريد، وذلك في ذهاب الدور قبل النهائي "نهائي مبكر" لكأس إسبانيا لكرة القدم اليوم الاربعاء تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القدس .

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