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حدث في نتانيا - العثور على طفل رضيع عمره ساعات فقط على الشارع مغطى بمنشفة والشرطة تحقق



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



تحقق الشرطة في منطقة نتانيا في ملابسات العثور على طقل رضيع حديث الولادة يقدر عمره بساعات فقط في شارع بمدينة نتانيا صباح اليوم الاربعاء وعليه منشفة .



وكانت امرأة مرت من المكان صدفة عثرت على الطفل واستدعت على الفور طاقما طبيا وعناصر الشرطة.


واتضح ان الطفل يعاني من حالة برد وبعد تقديم العلاج الاولي له في المكان تم على الفور نقله الى مستشفى لينيادو لاستكمال علاجه هناك .


ولم تتضح بعد خلفية الحادث.
حدث في نتانيا - العثور على طفل رضيع عمره ساعات فقط على الشارع مغطى بمنشفة والشرطة تحقق




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