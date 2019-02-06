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الأرض من خلف القمر.. صورة تحبس الأنفاس



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



تمكن فريق من الهواة من التقاط صورة مذهلة على نحو غير عادي للكرة الأرضية مستخدمين القمر الصناعي الصيني لونغجيانغ -2، الذي يدور حاليا حول القمر، وفقا لما ذكرته صحيفة ميرور البريطانية.



وعلى الرغم من أن الإنسان قد لا يكون قادرا على النظر مباشرة إلى الجانب البعيد من القمر، من نقاط المراقبة أو المراصد الفلكية، حتى العملاقة منها، على الأرض، ولكن هذه الصورة التي تحبس الأنفاس قد تكون الأفضل للأرض على الإطلاق.


وقام فريق هواة اللاسلكي بتحميل الصورة باستخدام مرصد دوينجيلو اللاسلكي في هولندا، مستخدمين القمر الصناعي الصيني الذي التقط المشهد الجميل للكرة الأرضية.


والتقطت الصورة في الثالث من فبراير الحالي، وهي أحدث جهد ومحاولة بالتعاون مع جامعة هاربين للتقنية الصينية، التي أطلقت قمرين صناعيين صغيرين في الربيع الماضي مع القمر الصناعي الصيني كويكياو.


وبينما فقد أحد القمرين الصناعيين الصغيرين، واصل القمر الصناعي الصيني العمل، لكنه توقف عن العمل مؤقتا خلال فترة هبوط المسبار الصيني "تشانغ إي 4" على الجانب البعيد من القمر، قبل أن يعاد للعمل مرة أخرى لاحقا.




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