ترامب, يعتزم, لقاء, كيم, في, فيتنام, يومي, 27, و28, فبراير,

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أثار طرد تلميذة جزائرية من مدرستها بعد أن أدت فيها الصلاة جدلا واسعا في الجزائر،...
جاء في بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو:"إلتقى رئيس...
حذر امين المجلس الأعلى للأمن الإيراني علي شمخاني، اليوم الثلاثاء، إسرائيل من...
جاء في بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو:"سيلتقي رئيس...
فاق القداس التاريخي، الذي ترأسه بابا الكنيسة الكاثوليكية، البابا فرنسيس،...
أكد الناطق باسم الكرملين أن الرئيس فلاديمير بوتين سيلتقي نظيره الإيراني حسن...
كشف الإعلامي المصري أحمد موسى تفاصيل من مخطط استهدف اغتيال الرئيس عبد الفتاح...
أعربت وزيرة التربية الجزائرية نورية بن غبريط، عن تأييدها لقرار معاقبة تلميذة في...
صرح وزير الخارجية السوري، وليد المعلم، بأن الحكومة السورية تعتبر أن من واجبها...
أعلن المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، رئيس مجلس الإفتاء الأعلى، الشيخ محمد...