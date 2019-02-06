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ترامب يعتزم لقاء كيم في فيتنام يومي 27 و28 فبراير



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه يعتزم الاجتماع بنظيره الكوري الشمالي كيم جونج أون في فيتنام يومي 27 و28 فبراير الجاري.




وذكر موقع "بوليتيكو" الإلكتروني أن ترامب كشف عن الموعد المذكور، خلال اجتماعه مع مذيعين تلفزيونيين في وقت سابق الثلاثاء.

ووفقا للموقع الإلكتروني، فإنه يتوقع أن يعلن ترامب عن تفاصيل القمة مع كيم، خلال خطابه السنوي أمام الكونغرس اليوم الأربعاء عن "الوضع في البلاد"، فيما لم يتضح بعد في أي مدينة ستعقد القمة.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد التقى في الـ18 من يناير الماضي في واشنطن نائب رئيس اللجنة المركزية لحزب العمال في كوريا الشمالية، كيم يونغ تشول.


وتم الإعلان عن قمة ثانية ستعقد بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية دون تحديد مكانها وزمانها.


وتم عقد أول قمة بين الزعيمين الأمريكي والكوري الشمالي في سنغافورة في 12 يونيو الماضي.




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