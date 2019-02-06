اليوم, وغدا, .., منخفض, جوي, سريع, يضرب, البلاد, امطار, وعواصف,

اليوم الأربعاء، تنشأ تدريجيًا حالة من عدم الاستقرار الجوي نتيجة اقتراب منخفض في طبقات الجو العليا، مع بقاء درجات الحرارة مرتفعة نسبياً، فتتكاثر كمياتٌ من السحب في السماء، وتصبح الفرصة مهيأة لهطول زخات محلية من الأمطار فوق مناطق متفرقة قد تكون غزيرة أحياناً، مترافقة مع هبات نشطة من الرياح التي تعمل على اثارة الغبار والأتربة.

ومن المتوقع أن تزداد شمولية وحدة الأمطار خلال ساعات الليل المتأخرة وفجر الخميس، بحيث تنتشر الأمطار لمناطق واسعة، تكون غزيرة ورعدية أحياناً.ويوم غد الخميس، تنخفض درجات الحرارة بشكل ملموس خاصة بعد الظهر، ويكون الطقس بارداً نسبياً وغائماً في الغالب، مع هطول زخات مطرية غزيرة أحياناً ومصحوبة بالرعد في مناطق مُختلفة من البلاد، خاصة خلال ساعات الصباح، ثم بعد ذلك تصبح فرص الأمطار ضعيفة ومحدودة.ويحذر خلال مساء وليل الأربعاء والخميس من خطر تشكل السيول في المناطق المنخفضة والأودية.