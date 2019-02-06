تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-02-06 00:07:24 وفد من لجنة المتابعة يزور كفرمندا في مسعى لحل النزاع واعمال العنف |  2019-02-05 22:15:41 اطلاق نار على سيارة خلال سفرها في شفاعمرو |  2019-02-05 21:02:07 مصرع عامل من جنين دهسا في برطعة وفرار السائق |  2019-02-05 21:59:04 عرعرة:اصابة فتاة تعرضت لحادث دهس |  2019-02-05 21:53:43 نتنياهو يستقبل الرئيس النمساوي في القدس |  2019-02-05 21:52:02 سخنين: المجلس البلدي ينتخب نواب الرئيس والقائم بالأعمال |  2019-02-05 19:31:32 إيران تحذر إسرائيل من استمرار هجماتها على سوريا |  2019-02-05 19:30:10 فالفيردي: ننتظر أفضل نسخة من الريال.. وسنفوز مع أو بدون ميسي |  2019-02-05 19:27:21 الاهلية ام الفحم: طلاب القيادة الشابة وحملة "فيك خير"‎ |  2019-02-05 19:24:01 المتابعة تزور مسجد البحر في طبريا وتحذر من مؤامرة تحويله "لمتحف" |  2019-02-05 17:38:41 نتنياهو سيلتقي بوتين في موسكو الشهر الحالي |  2019-02-05 17:33:00 سولاري: غياب ميسي غير مؤثر |  2019-02-05 17:31:19 الأردن: الاعتداءات الإسرائيلية على الأقصى "لعب بالنار" |  2019-02-05 17:27:02 رفع الاذان في مسجد البحر في طبريا لاول مرة منذ عام 1948 |  2019-02-05 15:50:44 بالارقام - حضور القداس البابوي في الإمارات فاق التوقعات |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

وفد من لجنة المتابعة يزور كفرمندا في مسعى لحل النزاع واعمال العنف



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



قام وفد من لجنة المتابعة العليا تألف من كل من محمد بركة رئيس اللجنة،النائب د.أحمد الطيبي،د.منصور عباس رئيس الحركة الاسلامية بزيارة لمنزل رئيس المجلس المحلي مؤنس عبد الحليم ، في محاولة لاحتواء الأزمة في قرية كفرمندا ورأب الصدع وانهاء الشجارات أعمال العنف التي وقعت في البلدة مؤخرا.


النائب أحمد الطيبي بعد الجهود لرأب الصدع في كفرمندا قال : انتهينا من جلستين مع الطرفين في كفر مندا الغالية علينا،بمشاركة الاخوة محمد بركة ود منصور عباس وعلي حيدر ويوسف شاهين ومنير حمودة ولجنة السلم الاهلي.نريد لكل مواطن في كفر مندا ان يعيش بأمان وسلام دون خوف.وان تعود البلد لسابق عهدها.الجهد سيستمر.





كلمات متعلقة

وفد, من, لجنة, المتابعة, يزور, كفرمندا, في, مسعى, لحل, النزاع, واعمال, العنف,

تابعونــا

اطلاق نار على سيارة خلال سفرها في شفاعمرو اطلاق نار على سيارة خلال سفرها في شفاعمرو 2019-02-05 | 22:15:41

اقدم مجهولون مساء اليوم الثلاثاء على اطلاق النار على سيارة وهي في طريقها بحي...

مصرع عامل من جنين دهسا في برطعة وفرار السائق مصرع عامل من جنين دهسا في برطعة وفرار السائق 2019-02-05 | 21:02:07

لقي عامل من بلدة يعبد جنوب غرب جنين مصرعه مساء اليوم الثلاثاء، إثر حادث دهس وقع...

عرعرة:اصابة فتاة تعرضت لحادث دهس عرعرة:اصابة فتاة تعرضت لحادث دهس 2019-02-05 | 21:59:04

نقلت الطواقم الطبية التابعة لنجمة داوود الحمراء فتاة اثر تعرضها للدهس في بلدة...

سخنين: المجلس البلدي ينتخب نواب الرئيس والقائم بالأعمال سخنين: المجلس البلدي ينتخب نواب الرئيس والقائم بالأعمال 2019-02-05 | 21:52:02

عقد المجلس البلدي في بلدية سخنين مساء اليوم الثلاثاء جلسة عادية بحضور رئيس بلدية...

الاهلية ام الفحم: طلاب القيادة الشابة وحملة "فيك خير"‎ الاهلية ام الفحم: طلاب القيادة الشابة وحملة "فيك خير"‎ 2019-02-05 | 19:27:21

أقامت مجموعة "القيادة الشابة" الطلابية التابعة في الجمعية "مستقبل آمن" حملة...

المتابعة تزور مسجد البحر في طبريا وتحذر من مؤامرة تحويله "لمتحف" المتابعة تزور مسجد البحر في طبريا وتحذر من مؤامرة تحويله "لمتحف" 2019-02-05 | 19:24:01

زار وفد من لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية بعد عصر اليوم الثلاثاء، مسجد...

رفع الاذان في مسجد البحر في طبريا لاول مرة منذ عام 1948 رفع الاذان في مسجد البحر في طبريا لاول مرة منذ عام 1948 2019-02-05 | 17:27:02

زار وفد كبير من القيادات العربية عصر اليوم الثلاثاء مسجد البحر في طبريا بعد الكشف...

مواطن من دير الاسد يهدم بيته بنفسه مواطن من دير الاسد يهدم بيته بنفسه 2019-02-05 | 14:50:31

اضطر المواطن فواز موسى من قرية دير الاسد لهدم جزء من بيته بيده حتى لا يتحمل...

اعتقال شاب من اللقية بعد ضبط سلاح بحوزته اعتقال شاب من اللقية بعد ضبط سلاح بحوزته 2019-02-05 | 14:50:36

اعتقلت شرطة النقب اليوم شابا من بلدة اللقية بعد ان ضبطت بحوزته سلاحا من طراز...

غدا - وقفة احتجاجية لطاقم مستشفى الناصرة الانجليزي بعد الاعتداء على طبيب وضربه من قبل متعالج غدا - وقفة احتجاجية لطاقم مستشفى الناصرة الانجليزي بعد الاعتداء على طبيب وضربه من قبل متعالج 2019-02-05 | 13:52:27

في الأسبوع الأخير، تم الاعتداء على أحد الأطباء في مستشفى الناصرة الانجليزي،...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids مسيرة اختتام الشهر المريمي قرية معليا مشاركة واسعة كنيسة داعش خلية تشكيل الناصرة شبان 5 عائلة سليمان المحكمة موسى بصول طلاب كفر مندا بطيخ حلاوة قبل شرائه جهاز معهد وايزمان فحص شراء صالح عبد غره الحليم تجارة حيازة مخدرات كوكائين من كولومبيا لوائح اتهام 30 شخصا الجنوب بئر السبع سخنين تستضيف مكابي حيفا ستاد الدوحة رسميا السبت اولى مباريات الفريق الدوري المصادقة وقفة تضامنية رفع شعارات مدينة الاقصى المحكمة الصلح نصرة المسجد معتقلي مع محاولة فاشلة سطو مسلح فرع البريد قرية عرعره المثلث الشمالي الشرطة تحقق اعتقال شاب حافلة مدخل طبريا سكين تنفيذ عملية طعن شهيد زوجان رأفت صباح سليم مولود بكر يرزق طفل قرية طرعان انتظار 10 سنواتمدرسة ثانوية المغار أ قرية تحتفل احتفال تخريج فوج جديد من طلابها مشاركة اهالي معلمو سياقة تظاهرة خصخصة امتحانات السياقة تست تل العدس احتجاج وزارة المواصلات القدس قبالة مباني تمرين زيف صفد جيش اسرائيلي حالة مرسي ابو مخ رئيس بلدية باقة الغربية يدلي بصوته مرتاح انتخابات رئاسة استدعاء الشيخ كمال خطيب التحقيق معه الناصرة شرطة مظاهرة كفركنا الداعمة لحكومة تركيا والرافضة للانقلاب العسكريشجرة الميلاد الناصرة اضاءة الأحد الناصرة عيد
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com