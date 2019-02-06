وفد, من, لجنة, المتابعة, يزور, كفرمندا, في, مسعى, لحل, النزاع, واعمال, العنف,

قام وفد من لجنة المتابعة العليا تألف من كل من محمد بركة رئيس اللجنة،النائب د.أحمد الطيبي،د.منصور عباس رئيس الحركة الاسلامية بزيارة لمنزل رئيس المجلس المحلي مؤنس عبد الحليم ، في محاولة لاحتواء الأزمة في قرية كفرمندا ورأب الصدع وانهاء الشجارات أعمال العنف التي وقعت في البلدة مؤخرا.





النائب أحمد الطيبي بعد الجهود لرأب الصدع في كفرمندا قال : انتهينا من جلستين مع الطرفين في كفر مندا الغالية علينا،بمشاركة الاخوة محمد بركة ود منصور عباس وعلي حيدر ويوسف شاهين ومنير حمودة ولجنة السلم الاهلي.نريد لكل مواطن في كفر مندا ان يعيش بأمان وسلام دون خوف.وان تعود البلد لسابق عهدها.الجهد سيستمر.