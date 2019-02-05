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مصرع عامل من جنين دهسا في برطعة وفرار السائق



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 لقي عامل من بلدة يعبد جنوب غرب جنين مصرعه مساء اليوم الثلاثاء، إثر حادث دهس وقع على مدخل بلدة برطعة.


وقال الهلال الاحمر ان الشاب محمود يوسف كامل عبادة (20 عاما)، لقي مصرعه جراء حادث دهس.

واضافت الشرطة ان السائق لاذا بالفرار وانه جرى فتح تحقيق في ملابسات الحادث.
مصرع عامل من جنين دهسا في برطعة وفرار السائق




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