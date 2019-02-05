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عرعرة:اصابة فتاة تعرضت لحادث دهس



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نقلت الطواقم الطبية التابعة لنجمة داوود الحمراء فتاة اثر تعرضها للدهس في بلدة عرعرة ووصفت اصابتها بالمتوسطة .

تم نقل الفتاة لاستكمال العلاج في مستشفى هيلل يافيه في الخضيرة , الشرطة وصلت للمكان وباشرت التحقيق .
عرعرة:اصابة فتاة تعرضت لحادث دهس




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