عرعرة:اصابة, فتاة, تعرضت, لحادث, دهس,

تم نقل الفتاة لاستكمال العلاج في مستشفى هيلل يافيه في الخضيرة , الشرطة وصلت للمكان وباشرت التحقيق .

نقلت الطواقم الطبية التابعة لنجمة داوود الحمراء فتاة اثر تعرضها للدهس في بلدة عرعرة ووصفت اصابتها بالمتوسطة .

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