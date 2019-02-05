تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-02-05 22:15:41 اطلاق نار على سيارة خلال سفرها في شفاعمرو |  2019-02-05 21:02:07 مصرع عامل من جنين دهسا في برطعة وفرار السائق |  2019-02-05 21:59:04 عرعرة:اصابة فتاة تعرضت لحادث دهس |  2019-02-05 21:53:43 نتنياهو يستقبل الرئيس النمساوي في القدس |  2019-02-05 21:52:02 سخنين: المجلس البلدي ينتخب نواب الرئيس والقائم بالأعمال |  2019-02-05 19:31:32 إيران تحذر إسرائيل من استمرار هجماتها على سوريا |  2019-02-05 19:30:10 فالفيردي: ننتظر أفضل نسخة من الريال.. وسنفوز مع أو بدون ميسي |  2019-02-05 19:27:21 الاهلية ام الفحم: طلاب القيادة الشابة وحملة "فيك خير"‎ |  2019-02-05 19:24:01 المتابعة تزور مسجد البحر في طبريا وتحذر من مؤامرة تحويله "لمتحف" |  2019-02-05 17:38:41 نتنياهو سيلتقي بوتين في موسكو الشهر الحالي |  2019-02-05 17:33:00 سولاري: غياب ميسي غير مؤثر |  2019-02-05 17:31:19 الأردن: الاعتداءات الإسرائيلية على الأقصى "لعب بالنار" |  2019-02-05 17:27:02 رفع الاذان في مسجد البحر في طبريا لاول مرة منذ عام 1948 |  2019-02-05 15:50:44 بالارقام - حضور القداس البابوي في الإمارات فاق التوقعات |  2019-02-05 15:50:22 الكرملين يعلن عن لقاء ثنائي مرتقب بين بوتين وروحاني |

الرئيسية | عالمي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

نتنياهو يستقبل الرئيس النمساوي في القدس



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



جاء في بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو:"إلتقى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اليوم الرئيس النمساوي ألكسندر فان دير بيلين في ديوان رئيس الوزراء بأورشليم القدس.


وتم خلال اللقاء إبرام مذكرة تفاهمات بين كلا الدولتين تعنى بمواصلة التعاون في مجالات العلوم، والثقافة والتربية والتعليم وإعلان نوايا في موضوع التعاونات الدولية المستقبلية في مجال المساعدات الخارجية لدول العالم الثالث.
فيما يلي التصريحات التي أدلى بها رئيس الوزراء لوسائل الإعلام في مستهل اللقاء:"إنها أول زيارة رسمية تقومون بها لإسرائيل فنرحب بكم بكل حفاوة وحرارة. نود الإشادة بكم وبالمستشار كورتز على مواقفكما وتصريحاتكما القوية بشأن الحقيقة، والتاريخ ومعاداة السامية.
إن الرئيس النمساوي والمستشار النمساوي يشكلان مثالاً يحتذى به بعرضهم حقيقة كون معاداة السامية ومعاداة الصهيونية أمرًا واحدًا: فتحت رياسة النمسا للاتحاد الأوروبي، صدرت دعوة للدول إلى اعتماد تعريف معاداة السامية، على النحو الذي اعتمدته فرقة العمل الدولية المعنية بتخليد ذكرى المحرقة النازية (IHRA)، والذي نعتبره متماشيًا مع الحقيقة والأخلاقيات. إننا نتابع مواقفكم وطريقة ترويجكم لها ونثمن ذلك عاليًا.
لدينا العديد من القواسم المشتركة مع النمسا فكلا دولتانا عبارة عن دولتين ديمقراطيتين يجمعهما الاهتمام بالإمساك بالمستقبل. إننا نواجه تحديات كثيرة وكذلك فرص كثيرة، حيث تستثمر كلا الدولتان قسمًا كبيرًا من ناتجهما القومي الإجمالي في الأبحاث والتطوير مما يعكس ثقتنا بالابتكار.
سنناقش هذا اليوم الابتكار، في السايبر وغيره من المجالات التكنولوجية كافة والتي تحدث المعجزات وتغيّر عالمنا. كما سنبرم مذكرة تفاهمات في موضوع الثقافة والعلوم – وهما موضوعان بإمكاننا النهوض بهما من خلال العمل سويًا. إذ تملك كلا دولتانا تلك الشركات المتقدمة ذات الأشخاص الموهوبين، فكلما وسعنا رقعة التعاون، استفاد من ذلك كل من دولتينا.
إن أكبر تحدٍ نواجهه بدون شك هو التطرف والتعصب اللذان يسعيان لإعادة العالم إلى عصر الأيام الوسطى. وهنا في الشرق الأوسط نواجه أكبر قوتين تابعتين للإسلام المتشدد ألا هما السنة المتشددين تحت قيادة داعش والشيعة المتشددين  تحت قيادة إيران وتوابعها. إننا ملتزمون بمنع تقدمهما. فبهذا الشكل لا ندافع عن أنفسنا فحسب وإنما ندافع عن القارة الأوروبية أيضًا من نواحٍ عديدة. إن إسرائيل أكبر قلعة تقع هنا على طرف القارة الآسيوية – أي على شواطئ الشرق الأوسط والتي تمنع قوى الإسلام المتطرف من اجتياح المنطقة وجعل حياة الملايين والملايين من الناس حياة ترحال عديمة المأوى عبر القارات وفي أوروبا على وجه الخصوص. إن أفضل طريقة للتعامل مع ذلك هي دحر تلك القوى هنا، حيث تبذل إسرائيل جهودًا كبيرة بهذا السياق.
لدينا تحدٍ جم يتمثل بإيران التي تدعو على الملأ وبصورة لا تقبل التأويل إلى تدميرنا. إننا ملتزمون بمنعها من الحصول على أسلحة نووية ستوجه ضدنا ولكننا ملتزمون أيضًا بصد عدوانهم في سوريا.
في التاريخ الموافق 21 فبراير سأسافر مرة أخرى إلى روسيا لمتابعة المحادثات التي أجريتها مع الرئيس بوتين في باريس قبل بضعة أشهر والمناقشات التي تلتها. فمن الأهمية بمكان أن نواصل عملنا على منع إيران من التموضع عسكريًا بسوريا. إننا ومن جوانب كثيرة نكبح هذا التقدم وفي الآن ذاته إننا ملتزمون بمواصلة القيام بذلك، بغية منع إيران من فتح جبهة جديدة ضدنا على مسافة قريبة للغاية منا بمعنى الجانب الآخر من هضبة الجولان. وهذا هو الموضوع الرئيسي الذي سأناقشه من الرئيس بوتين.
كما أريد أيضًا الإشادة بالنمسا على رفضها استضافة محادثات الـ SPV التي كانت تهدف إلى الالتفاف على العقوبات المفروضة على إيران. إنه مجال كنت أريد مواصلة مناقشته معك، والذي نشاطر بطبيعة الحال المواقف المشتركة حوله. أعتقد بأننا نشارك الغاية نفسها، وأعتقد بأن تلك الغاية المشتركة قد وردت على البطاقة على وضعتها في حائط المبكى مع أمانيك بشأن المستقبل. ودعني أخمن أن آمالنا وأمانينا بشأن المستقبل تتمثل في تحقيق السلام والانسجام والأمان والازدهار. وأنت مدعو لتصحيح كلامي إذا كنت مخطئًا، ولكن في حال كنت على حق، فلدينا الكثير من القضايا التي يجب مناقشتها معًا".
نتنياهو يستقبل الرئيس النمساوي في القدس




كلمات متعلقة

نتنياهو, يستقبل, الرئيس, النمساوي, في, القدس,

تابعونــا

إيران تحذر إسرائيل من استمرار هجماتها على سوريا إيران تحذر إسرائيل من استمرار هجماتها على سوريا 2019-02-05 | 19:31:32

حذر امين المجلس الأعلى للأمن الإيراني علي شمخاني، اليوم الثلاثاء، إسرائيل من...

نتنياهو سيلتقي بوتين في موسكو الشهر الحالي نتنياهو سيلتقي بوتين في موسكو الشهر الحالي 2019-02-05 | 17:38:41

جاء في بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو:"سيلتقي رئيس...

بالارقام - حضور القداس البابوي في الإمارات فاق التوقعات بالارقام - حضور القداس البابوي في الإمارات فاق التوقعات 2019-02-05 | 15:50:44

فاق القداس التاريخي، الذي ترأسه بابا الكنيسة الكاثوليكية، البابا فرنسيس،...

الكرملين يعلن عن لقاء ثنائي مرتقب بين بوتين وروحاني الكرملين يعلن عن لقاء ثنائي مرتقب بين بوتين وروحاني 2019-02-05 | 15:50:22

أكد الناطق باسم الكرملين أن الرئيس فلاديمير بوتين سيلتقي نظيره الإيراني حسن...

كشف تفاصيل جديدة بشأن محاولة اغتيال السيسي في السعودية! كشف تفاصيل جديدة بشأن محاولة اغتيال السيسي في السعودية! 2019-02-05 | 15:15:09

كشف الإعلامي المصري أحمد موسى تفاصيل من مخطط استهدف اغتيال الرئيس عبد الفتاح...

وزيرة التربية الجزائرية: المدرسة ليست مكانا للصلاة وزيرة التربية الجزائرية: المدرسة ليست مكانا للصلاة 2019-02-05 | 14:50:32

أعربت وزيرة التربية الجزائرية نورية بن غبريط، عن تأييدها لقرار معاقبة تلميذة في...

المعلم:واجبنا الحفاظ على أمن القوات الإيرانية على أراضينا المعلم:واجبنا الحفاظ على أمن القوات الإيرانية على أراضينا 2019-02-05 | 14:55:00

صرح وزير الخارجية السوري، وليد المعلم، بأن الحكومة السورية تعتبر أن من واجبها...

الإفتاء: الأربعاء غرّة جمادي الآخرة الإفتاء: الأربعاء غرّة جمادي الآخرة 2019-02-05 | 11:58:10

أعلن المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، رئيس مجلس الإفتاء الأعلى، الشيخ محمد...

مصرع 7 اشخاص بحريق مبنى في باريس مصرع 7 اشخاص بحريق مبنى في باريس 2019-02-05 | 11:21:02

لقي 7 اشخاص مصرعهم، الثلاثاء، في حريق بأحد المباني في العاصمة الفرنسية...

وسط الآلاف.. البابا فرنسيس يترأس قداسا تاريخيا في الإمارات وسط الآلاف.. البابا فرنسيس يترأس قداسا تاريخيا في الإمارات 2019-02-05 | 10:40:22

ترأس بابا الكنيسة الكاثوليكية، البابا فرنسيس، قداسا تاريخيا في مدينة زايد...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids شعرة الرسول الكريم محمد مسجد الجزار عكا مدينة البلدة احياء ليلة القدر أحمد دوابشة الطفل حلم تحقق رونالدو مدريد رابطة ريال فلسطين انقلاب سيارة البعنة حادث طرق مدخل قرية المكر اصابة امرأة سائقة شرطة اسعاف السجن عام سائق رخصة مسحوبة من عرعره عاره المثلث المحكمة ضبط شرطة سير مرورطعن الجواريش قاصرتان الرملة شابتان عربيتان شخص في المحطة المركزية للحافلات في الرملة اصابة طفيفة شرطة اسعاف محمد ابو ريا غزال صغير اطلاق سراح منطقة الجولان الشاب العثور اصابة شاب سقط ارتفاع مدينة طمرة مستشفى نقل اسعاف مصرع عامل عربي منطقة الناصرة سقط من ارتفاع شاهق كفر كنا اردني الاصلبلاغ كاذب طعن صفد كلية طلاب السكن الطلابي الشرطة استنفار اسعاف ضياء زبيدي القريناوس محمد اللد رهط طب دراسة جامعة رومانيا حادث طرق ضبط 14 الف بيضة استهلاك ادمي مهربة مدينة طمرة اعتقال مشتبه صاحب شرطة موسم سباحة انتهاء عام 2016 مصرع 42 غريقا غرقا ضحايا حيفا الكرمل شواطئ منقذ التفافي الناصرة حادث طرق اصابات شارع مرام ميديكال الطبي طاقم علاج اسعاف شرطة مشاركة واسعة مسيرة العودة طيرة حيفا أيمن عودة اصابة متوسطة شابة معليا تعرضت للدهس مستشفى نقل شرطة سيارة
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com