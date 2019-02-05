سخنين:, المجلس, البلدي, ينتخب, نواب, الرئيس, والقائم, بالأعمال,

وخلال الجلسة تم انتخاب السيد مهدي طربية قائم بأعمال الرئيس لمدة خمس سنوات، والسيد خير زبيدات نائبا للرئيس لمدة سنتين ونصف، والمحامي شادي خلايلة لمدة سنتين ونصف.وتم كذلك انتخاب اللجان التابعة لبلدية سخنين، حيث تم انتخاب مهدي طربية مسئول ملف التربية والتعليم وخير زبيدات مسئول ملف الصحة، وشادي خلايلة مسؤول ملف الرفاه الاجتماعي.وخلال الأيام القليلة القادمة سوف يلتئم المجلس البلدي لإقرار الميزانية العامة للبلدية.

عقد المجلس البلدي في بلدية سخنين مساء اليوم الثلاثاء جلسة عادية بحضور رئيس بلدية سخنين الدكتور صفوت أبوريا وجميع الأعضاء ال 15.

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